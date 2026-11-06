Hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo CPTPP, EVFTA và UKVFTA

Chính phủ ban hành Nghị định 374/2026/NĐ-CP ngày 30/9/2026, hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA). Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/11/2026, thay thế Nghị định 95/2020/NĐ-CP cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Sản xuất giày xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Quy định mới hướng dẫn hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi cam kết mua sắm công của ba hiệp định. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa đối với môi trường kinh doanh, bởi việc tổ chức đấu thầu minh bạch, cạnh tranh có thể góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo cơ hội tiếp cận thị trường cho nhà cung cấp và tăng trách nhiệm giải trình của cơ quan mua sắm.

Xác định rõ phạm vi gói thầu thuộc cam kết

Theo Nghị định, một gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh phải đáp ứng đồng thời các điều kiện về ngưỡng giá, cơ quan mua sắm, loại hàng hóa hoặc dịch vụ và các quy định loại trừ. Danh mục cơ quan mua sắm, nhóm hàng hóa, dịch vụ và ngưỡng giá được quy định tại các phụ lục kèm theo văn bản.

Nghị định phân chia gói thầu thành ba nhóm: thuộc phạm vi điều chỉnh của cả CPTPP, EVFTA và UKVFTA; chỉ thuộc CPTPP; hoặc chỉ thuộc EVFTA và UKVFTA. Việc phân nhóm nhằm xác định đúng cam kết áp dụng, tránh mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi tiếp cận thị trường so với các hiệp định.

Một điểm đáng chú ý là cơ quan mua sắm được lựa chọn tổ chức đấu thầu nội khối hoặc đấu thầu quốc tế đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh. Trong trường hợp đấu thầu nội khối, phạm vi nhà thầu được tham dự phụ thuộc vào loại gói thầu, nhóm hiệp định và các phụ lục tương ứng.

Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu đối với cơ quan mua sắm phải xác định chính xác phạm vi cam kết ngay từ khâu lập kế hoạch, xây dựng hồ sơ và thông báo mời thầu. Với doanh nghiệp, việc nắm rõ điều kiện tham dự, tư cách hợp lệ và quy trình lựa chọn nhà thầu là yếu tố quan trọng để đánh giá cơ hội tham gia các gói mua sắm công.

Tăng minh bạch, tạo cơ hội cho nhà cung cấp

Nghị định quy định thông tin đấu thầu được đăng tải theo pháp luật về đấu thầu. Trong thông báo mời sơ tuyển, mời quan tâm hoặc mời thầu cần thể hiện thông tin xác định gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của CPTPP, EVFTA hay UKVFTA.

Quy định về công khai thông tin giúp nhà thầu nhận diện cơ hội, đồng thời hỗ trợ cơ quan mua sắm tổ chức quy trình phù hợp với các cam kết quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, việc thực thi các quy định về mua sắm công có thể góp phần củng cố tính dự đoán của môi trường kinh doanh và nâng cao niềm tin của nhà cung cấp trong, ngoài nước.

Tuy nhiên, việc mở rộng cơ hội cạnh tranh cũng đòi hỏi doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng hồ sơ, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện hợp đồng và yêu cầu về tư cách hợp lệ. Với các cơ quan mua sắm, thách thức nằm ở việc áp dụng đúng các phụ lục, ngưỡng giá và quy trình của từng hiệp định, đồng thời bảo đảm tuân thủ pháp luật đấu thầu trong nước.

Nghị định cũng quy định chuyển tiếp đối với các gói thầu đã triển khai trước ngày văn bản có hiệu lực. Những hồ sơ đã phát hành nhưng chưa đến thời điểm đóng thầu có nội dung không phù hợp hoặc trái quy định mới phải được sửa đổi, đồng thời dành thời gian hợp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ. Các gói thầu đã mở thầu trước thời điểm này tiếp tục thực hiện theo quy định trước đó.

Đối với đấu thầu nội khối, việc lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định triển khai từ ngày 1/3/2027. Đây là bước tiếp theo trong quá trình thực hiện các cam kết mua sắm công, hướng tới tăng khả năng tiếp cận thông tin và chuẩn hóa quy trình đấu thầu.

Nghị định 374/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/11/2026. Việc triển khai sẽ là cơ sở để các cơ quan mua sắm và doanh nghiệp thực hiện thống nhất cam kết về đấu thầu trong CPTPP, EVFTA và UKVFTA, qua đó góp phần cải thiện môi trường cạnh tranh và hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

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