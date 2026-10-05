Hướng dẫn thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Theo đó, đối tượng tham gia là HS,SV đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh, trừ HS,SV đã tham gia BHYT theo các đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT. HS,SV có thẻ BHYT thuộc các nhóm khác (người thân của công an, quân đội, người nghèo, cận nghèo...) khi thẻ BHYT hết hạn không thể tham gia các nhóm khác thì chuyển đổi hình thức tham gia theo nhóm HS,SV ngay từ tháng tiếp theo tại cơ sở giáo dục mà HS,SV đang theo học.

Việc tham gia BHYT giúp học sinh được chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh.

Mức đóng BHYT hằng tháng của HS,SV bằng 4,5% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm đóng (mức lương cơ sở hiện hành là 2.530.000 đồng), trong đó, HS,SV đóng 30%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% (ngân sách Trung ương 50%, ngân sách tỉnh 20%).

Phương thức đóng: HS,SV đóng BHYT tại cơ sở giáo dục nơi đang theo học; đóng theo phương thức 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đặc biệt đối với học sinh lớp 12 có thể đăng ký đóng theo phương thức 9 tháng; cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách HS,SV tham gia BHYT và tổ chức thu tiền, chuyển/nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

Đối với HS,SV tham gia BHYT, cơ sở giáo dục có trách nhiệm thu tiền và chuyển/nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH trước khi thẻ cũ hết hạn 10 ngày để tiếp tục gia hạn thẻ BHYT theo phương thức đóng.

Trường hợp HS,SV tham gia theo phương thức 3 tháng, 6 tháng khi có thẻ BHYT sắp hết hạn, cơ sở giáo dục kêu gọi HS,SV tiếp tục đăng ký tham gia để được cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục; thẻ BHYT của HS,SV đã hết hạn sử dụng các tháng còn lại của năm 2026 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách HS,SV tham gia BHYT các tháng còn lại đến hết ngày 31/12/2026 và thực hiện theo phương thức trên cho cả năm 2027; học sinh mới vào lớp 1 và sinh viên nhập năm học thứ nhất, đóng 1 lần 15 tháng vào đầu năm học thì thu 15 tháng.

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng với việc đóng BHYT, thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT.

Đối với học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông: Học sinh vào lớp 1, giá trị sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; trường hợp trẻ em sinh sau ngày 30/9, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1 của tháng tiếp theo tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi. Học sinh lớp 12 giá trị sử dụng thẻ BHYT đến hết ngày 30/9 của năm học đó.

Đối với HS,SV các cơ sở giáo dục cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Năm thứ nhất của khóa học, thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày nhập học hoặc ngày tiếp theo của thẻ BHYT cũ hết giá trị sử dụng; năm cuối của khóa học, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc khóa học.

HS,SV tham gia BHYT tại cơ sở giáo dục sau đó được cấp thẻ BHYT theo đối tượng khác thì được hoàn trả số tiền đã đóng (tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo đối tượng khác có giá trị sử dụng).

Hồ sơ, thủ tục tham gia BHYT HS,SV: Hằng ngày, cơ sở giáo dục lập danh sách học sinh tham gia BHYT và file Excel, mẫu đối chiếu biên lai đóng tiền và biên lai gửi cơ quan BHXH nơi trực tiếp quản lý thu, đồng thời chuyển/chuyển số tiền thu được của HS,SV vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

Đối với HS,SV có mã số BHXH, cơ sở giáo dục lập danh sách HS,SV tham gia BHYT theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP theo từng lớp đúng với họ tên, ngày sinh, mã số BHXH, số căn cước công dân/định danh cá nhân, số điện thoại (nếu có).

Đối với HS,SV chưa biết mã số BHXH, nhà trường hướng dẫn HS,SV hoặc phụ huynh HS,SV tra cứu số BHXH tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn). Trường hợp nhà trường chưa có số BHXH, nhà trường lập danh sách riêng và yêu cầu HS,SV hoặc phụ huynh khai báo chính xác, đầy đủ các thông tin vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT kèm phụ lục thành viên hộ gia đình, đồng thời đính kèm hình ảnh, giấy tờ (căn cước công dân/định danh cá nhân, giấy khai sinh) để cơ quan BHXH hoàn thiện cấp mã số BHXH.

Phạm vi BHYT HS,SV gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú.

Quyền lợi của HS,SV khi tham gia BHYT được quy định tại Luật BHYT, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 1/1/2025 của Bộ Y tế quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn chi tiết theo quy định cụ thể.

Mức hưởng BHYT theo quy định tại Điều 22 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Mức chi cho khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu: Số tiền trích để lại cho cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp bằng 5% số thu BHYT tính trên tổng số trẻ em dưới 6 tuổi, HS,SV đang theo học tại cơ sở giáo dục có tham gia BHYT (kể cả HS,SV tham gia ở các đối tượng khác) theo quy định tại khoản a, điểm 1, Điều 62 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Điều kiện, nội dung chi thanh, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu thực hiện theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Đối với HS,SV được cấp thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác như: thân nhân quân đội, thân nhân công an, dân tộc thiểu số, hộ nghèo... nhà trường lập danh sách theo Mẫu số 02/BHYT ban hành kèm theo Công văn số 59/BHXH-TCKT ngày 7/1/2019 của BHXH Việt Nam để tính số thu BHYT, trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhà trường đủ điều kiện theo quy định.

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