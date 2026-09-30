Hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo 10.000 CEO

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030

Thông tư này hướng dẫn cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình đào tạo 10.000 CEO).

Đối tượng áp dụng Thông tư là học viên là các cá nhân quy định tại các điểm a1, a2, a3 và a4 điểm a khoản 3 Mục I Điều 1 Quyết định số 525/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến từ doanh nghiệp, công ty thuộc khu vực kinh tế tư nhân; các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ủy ban nhân dân cấp xã), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị thuộc, trực thuộc; các hội, hiệp hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hoạt động thuộc Chương trình đào tạo 10.000 CEO.

Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành quy định tại Thông tư này bao gồm:

Ngân sách nhà nước chi thường xuyên, lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề; bao gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương (kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo 10.000 CEO).

Đóng góp, tài trợ của các học viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước (kinh phí đóng góp, tài trợ).

Kinh phí lồng ghép từ các chương trình, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có mục tiêu, đối tượng và nội dung phù hợp với Chương trình đào tạo 10.000 CEO theo quy định của pháp luật.

Xác định đối tượng ưu tiên hỗ trợ

Cơ quan hỗ trợ xác định đối tượng hỗ trợ theo hướng ưu tiên khai thác dữ liệu điện tử, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, dữ liệu kê khai trên Trang đào tạo 10.000 CEO và cơ chế doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm; chỉ được yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu để đối chiếu, xác minh thông tin trong trường hợp dữ liệu chưa có, chưa rõ ràng hoặc để phục vụ hậu kiểm; việc đối chiếu tài liệu được lập thành biên bản và lưu hồ sơ.

Trang đào tạo 10.000 CEO là trang thông tin điện tử, cung cấp thông tin và các dịch vụ liên quan đến Chương trình đào tạo 10.000 CEO; do Bộ Tài chính xây dựng, quản lý, vận hành, có địa chỉ tại https://10000ceo.business.gov.vn/.

Việc xác định một số đối tượng ưu tiên hỗ trợ thực hiện như sau:

1. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xác định theo quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.

2. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ là doanh nghiệp đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Có chủ doanh nghiệp là nữ đối với doanh nghiệp tư nhân.

- Có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu trên 50% vốn điều lệ đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp là phụ nữ.

3. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ là doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có số lao động nữ chiếm từ 50% trở lên trên tổng số lao động trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dưới 100 lao động.

- Có số lao động nữ chiếm từ 30% trở lên trên tổng số lao động trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng từ 100 lao động trở lên.

4. Doanh nghiệp công nghệ số xác định theo khoản 5 Điều 3 Luật Công nghiệp công nghệ số 71/2025/QH15.

5. Doanh nghiệp công nghệ cao xác định theo khoản 8 Điều 3, khoản 2 và khoản 7 Điều 15 Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 và văn bản quy định chi tiết.

6. Doanh nghiệp công nghệ chiến lược xác định theo khoản 9 Điều 3, khoản 6 và khoản 7 Điều 15 Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 và văn bản quy định chi tiết.

7. Doanh nghiệp xã hội xác định theo quy định tại Điều 10 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

8. Người dân tộc thiểu số xác định theo quy định tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 127/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ, và Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

9. Người khuyết tật xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12.

10. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn xác định theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

11. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xác định theo quy định tại Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Hỗ trợ đào tạo qua hệ thống đào tạo trực tuyến

Về đào tạo giám đốc điều hành, Thông tư đã quy định rõ những nội dung cụ thể về: Hỗ trợ đào tạo theo phương thức Phiếu học bổng; hỗ trợ đào tạo theo phương thức tổ chức khóa đào tạo; hỗ trợ đào tạo qua hệ thống đào tạo trực tuyến; Chương trình phòng thí nghiệm lãnh đạo (CEO Lab); Chương trình sẵn sàng CEO (CEO Readiness Program); Chương trình trò chuyện doanh nhân (CEO Talk); mạng lưới cựu học viên; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng; xử lý vi phạm.

Trong đó, về hỗ trợ đào tạo qua hệ thống đào tạo trực tuyến, Thông tư nêu rõ, Nội dung chi, mức chi đào tạo qua Hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) tại địa chỉ https://business.gov.vn: (1)

Chi xây dựng, thuê, mua, nâng cấp Hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning); chi bảo trì, nâng cấp phần mềm, bổ sung, cập nhật tính năng mới; chi duy trì, vận hành hệ thống; chi thuê, mua máy chủ, đường truyền: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Nghị định số 45/2026/NĐ-CP), các quy định của pháp luật có liên quan và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chi số hóa tài liệu, nhập dữ liệu, xây dựng học liệu điện tử, video bài giảng, chi mua bản quyền bài giảng, phần mềm: thực hiện theo quy định tại tiết 13 điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC.

Chi điều tra nhu cầu đào tạo trực tuyến: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia (Thông tư số 109/2016/TT-BTC) và Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC (Thông tư số 37/2022/TT-BTC).

Chi tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá cho hoạt động đào tạo trực tuyến: chi phí xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

Nội dung chi, mức chi đào tạo qua các nền tảng trực tuyến uy tín có sẵn trên thị trường

Chi thuê, mua tài khoản học trực tuyến trên các nền tảng đào tạo trực tuyến uy tín có sẵn trên thị trường; chi tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá cho hoạt động đào tạo trực tuyến và các nội dung chi cần thiết phục vụ trực tiếp cho việc triển khai hoạt động đào tạo qua nền tảng trực tuyến uy tín có sẵn trên thị trường: chi phí xác định theo nguyên tắc quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

Triển khai hỗ trợ đào tạo

Đối với hỗ trợ đào tạo qua Hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) tại địa chỉ https://business.gov.vn:

- Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) tổ chức xây dựng, nâng cấp, quản lý, duy trì, vận hành Hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) theo các nội dung chi, mức chi quy định tại khoản (1) nêu trên.

- Doanh nghiệp, học viên được tham gia không giới hạn các khóa đào tạo trên Hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning).

Đối với hỗ trợ đào tạo trực tuyến qua các nền tảng trực tuyến uy tín có sẵn trên thị trường:

- Cơ quan hỗ trợ thuê, mua tài khoản học tập trực tuyến trên các nền tảng trực tuyến uy tín có sẵn trên thị trường theo quy định của pháp luật về đấu thầu; nội dung chi, mức chi theo quy định tại khoản 2 Điều này; công bố thông tin về các khóa đào tạo trên Trang đào tạo 10.000 CEO.

- Việc hỗ trợ đào tạo trực tuyến qua nền tảng trực tuyến uy tín có sẵn trên thị trường thực hiện theo quy định tại Mục III Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. Dữ liệu về quá trình học tập, kết quả hoàn thành khóa học và chứng nhận hoàn thành khóa học của học viên được kết nối, đồng bộ về Trang đào tạo 10.000 CEO theo phương thức phù hợp để phục vụ quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình./.