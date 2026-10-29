Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và trách nhiệm giải trình

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 65 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt, hướng dẫn thực hiện hai quyết định trên. Trong đó tập trung làm rõ các nội dung cốt lõi của hai quyết định như: mục đích, đối tượng, nguyên tắc áp dụng; cấu trúc và phụ lục đánh giá; cách tính điểm và tổng hợp kết quả; quy trình chuẩn bị số liệu, minh chứng và tự đánh giá; phê duyệt báo cáo và lưu hồ sơ; trách nhiệm, tổ chức thực hiện…

Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận, làm rõ những nội dung cần lưu ý, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phương hướng, nhiệm vụ để triển khai hiệu quả, đồng bộ các quyết định trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành trung ương, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của hai quyết định và các văn bản hướng dẫn thực hiện, bảo đảm thống nhất trong cách hiểu, cách làm; phân công rõ đầu mối, thời hạn thực hiện và xác định cụ thể đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thu thập, cung cấp, kiểm tra, tổng hợp số liệu, tài liệu và lập hồ sơ, minh chứng đánh giá.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương cần bảo đảm đánh giá một cách khách quan, chính xác, có căn cứ; sử dụng kết quả đánh giá để chấn chỉnh công tác, nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ, xác định rõ những hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện trách nhiệm giải trình, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm, các biện pháp khắc phục cụ thể; cần làm tốt hơn công tác phối hợp để kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hai quyết định này.