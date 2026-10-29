Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV

Các đại biểu dự hội nghị.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam là cơ sở cho tổ chức và hoạt động của các cấp công đoàn. Việc cập nhật, quán triệt các quy định mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn nắm vững nguyên tắc, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

PGS.TS Hoàng Thanh Xuân, Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công đoàn truyền đạt các nội dung trọng tâm của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV.

Tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Thanh Xuân, Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công đoàn đã truyền đạt các nội dung trọng tâm của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV.

Theo đó, Điều lệ mới gồm 9 chương, 31 điều (giảm 2 chương và 14 điều so với khóa XIII).

Đáng chú ý là việc sắp xếp lại hệ thống tổ chức công đoàn theo hướng tinh gọn, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời phát triển các mô hình công đoàn xã, phường, đặc khu, công đoàn liên xã, phường.

Toàn cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã tập huấn chuyên đề nghiệp vụ công tác nữ công cho cán bộ nữ công đoàn cơ sở năm 2026.