Hướng dẫn tham gia phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026

Đối tượng tham gia phong trào gồm các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động trong các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương; cùng các tập thể, doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Các sáng kiến được xem xét tham gia phải được triển khai trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/11/2026. Sáng kiến cần bảo đảm tính mới, tính sáng tạo, tính thực tiễn; có khả năng áp dụng, mang lại hiệu quả về năng suất, chất lượng, chi phí, quản trị hoặc các mặt hoạt động khác, đồng thời có khả năng nhân rộng.

Nội dung sáng kiến tham gia phong trào tập trung vào các cải tiến, cách làm mới và ứng dụng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc, quản lý, sản xuất, kinh doanh. Cụ thể gồm 5 nhóm chủ đề:

Chủ đề 01: Sáng kiến cải tiến điều kiện làm việc, tổ chức lao động và quy trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất và chất lượng công việc.

Chủ đề 02: Sáng kiến trong quản trị, quản lý và điều hành doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, góp phần tối ưu hóa quy trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ đề 03: Sáng kiến trong đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và các công nghệ phù hợp nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ đề 04: Sáng kiến về tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, cải thiện môi trường sản xuất và thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chủ đề 05: Các sáng kiến, giải pháp có khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng trong thực tiễn; kết nối sáng kiến với nhu cầu của đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy việc đưa kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất, kinh doanh.

Hồ sơ tham gia phong trào được tiếp nhận từ thời điểm phát động đến hết ngày 30/11/2026. Các tập thể, cá nhân chủ động giới thiệu sáng kiến thông qua cơ quan, đơn vị, công đoàn, hiệp hội hoặc gửi trực tiếp đến đầu mối thường trực của Ban Tổ chức. Thông tin, tài liệu về sáng kiến cần bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan; phản ánh đúng thực tế triển khai và đáp ứng các tiêu chí của phong trào.

Lễ tổng kết, biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến điển hình tiên tiến dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2026.

Về cơ cấu khen thưởng, phong trào dự kiến lựa chọn 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu để vinh danh và đề xuất khen thưởng, trong đó có 15 cá nhân thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 15 cá nhân thuộc lĩnh vực chuyển đổi số. Bên cạnh đó, 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức phong trào thi đua cũng được vinh danh, đề xuất khen thưởng.

Cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến thi đua tại www.khoahoccongthuong.vn và https://doimoisangtao.tapchicongthuong.vn