Hướng dẫn tham gia Cuộc thi sáng tạo truyền thông bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cuộc thi gồm 3 phần chính:

1. Vòng Sơ khảo - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”: Được tổ chức trực tuyến từ 15h00 ngày 06/11/2026 đến hết ngày 19/11/2026, gồm 02 tuần thi. Hằng tuần, Ban Tổ chức tổng kết, công bố và trao giải cho 03 thí sinh có kết quả cao nhất.

Tham gia Vòng Sơ khảo tại:

https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn/page/tham-gia.htm

2. Vòng Tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”: Được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự hướng dẫn, cố vấn của các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, truyền thông chính sách, báo chí và marketing. Kết thúc Vòng Tập huấn, Ban Tổ chức và các chuyên gia đánh giá, lựa chọn từ 03 đến 05 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết.

3. Vòng Chung kết Cuộc thi: Dự kiến tổ chức trực tiếp vào tháng 12/2026, với sự tranh tài của các đội thi xuất sắc nhất. Các đội thi thể hiện kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện và xử lý các tình huống thực tiễn, năng lực sáng tạo, kỹ năng trình bày và bảo vệ kế hoạch truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.