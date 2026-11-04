Hướng dẫn tham gia Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Đối tượng tham gia là các đội thi gồm từ 3 cá nhân trở lên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có đề xuất, phát triển hoặc triển khai giải pháp thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp được đề cử tối đa 10 đội thi.

Nội dung dự thi tập trung vào 5 nhóm chủ đề.

Một là, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của đơn vị.

Hai là, giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn… trong quản trị, sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Ba là, giải pháp ứng dụng công nghệ xanh, sản xuất thông minh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững.

Bốn là, các giải pháp, mô hình sáng kiến đổi mới sáng tạo trong quản lý, quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Năm là, các giải pháp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có khả năng áp dụng vào thực tiễn và khả năng thương mại hóa trong các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương.

Qua Vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn từ 10 - 15 đội tiêu biểu tham gia tập huấn, hoàn thiện giải pháp và lựa chọn 5 đội vào Vòng Chung kết. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày công bố Cuộc thi đến ngày 20/11/2026; Vòng Chung kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.

Chung cuộc, Cuộc thi sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 20 triệu đồng, 1 giải Ba 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Bộ Công Thương thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn, Ban Giám khảo và Hội đồng xét chọn với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải tiến năng suất, chất lượng.

Đăng ký tham gia và nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.khoahoccongthuong.vn và https://doimoisangtao.tapchicongthuong.vn