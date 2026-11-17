Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, người thầy thuốc giỏi được đào tạo từ những người thầy tận tâm; một cán bộ y tế có chuyên môn tốt, trách nhiệm với người bệnh được hình thành từ những bài giảng, giờ thực hành và cả tấm gương của các thầy cô giáo.