Hướng dẫn sử dụng 'Sổ tay Quy tắc ứng xử, thư viện video'
Đoàn Thanh niên, Công an TP Hà Nội vừa ra mắt "Sổ tay quy tắc ứng xử" tích hợp thư viện 21 video tình huống. Chỉ với thao tác quét mã QR, cán bộ, chiến sĩ có thể tra cứu nhanh 8 nhóm tình huống công tác, 16 điều quy tắc ứng xử, mẫu câu giao tiếp đa ngôn ngữ và tham gia bài trắc nghiệm nhanh. Đây là giải pháp chuyển đổi số thiết thực giúp lực lượng Công an Thủ đô "nhớ nhanh, làm đúng" trong mọi nhiệm vụ.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/huong-dan-su-dung-so-tay-quy-tac-ung-xu-thu-vien-video-post675949.antd