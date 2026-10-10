Hướng dẫn sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử từ tháng 10/2026

Cần cập nhật email, số căn cước để nhận sổ BHXH điện tử

BHXH TP. Hà Nội vừa hướng dẫn việc nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử theo Luật BHXH số 41/2024/QH15, Nghị định số 164/2025/NĐ-CP, Thông tư số 09/2026/TT-BTC và Quyết định số 366/QĐ-BHXH ngày 29/4/2026 của BHXH Việt Nam.

Sử dụng ứng dụng VssID khám chữa bệnh.

Theo hướng dẫn, đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người tham gia BHYT, Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và các cơ sở giáo dục, có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT cài đặt, sử dụng ứng dụng BHXH số VssID. Đây là một trong những kênh để người tham gia tiếp cận thông tin bảo hiểm trên môi trường điện tử.

Cùng với đó, các đơn vị cần cung cấp địa chỉ email cá nhân và số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân của người tham gia, tổng hợp gửi tới cơ quan BHXH nơi đang tham gia theo hồ sơ điện tử 600. Địa chỉ email được ghi tại cột Ghi chú của mẫu D02-LT để cập nhật vào phần mềm quản lý của ngành BHXH.

Việc cập nhật các thông tin này nhằm phục vụ quá trình nhận, sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử khi giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và BHYT. Vì vậy, người tham gia cần kiểm tra thông tin cá nhân, bảo đảm số căn cước hoặc định danh cá nhân và địa chỉ email được cung cấp chính xác, tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng sau này.

Một điểm người tham gia cần đặc biệt lưu ý là địa chỉ email phải thuộc sở hữu cá nhân, thay vì sử dụng email được cấp chung cho đơn vị. Người tham gia cần trực tiếp kiểm soát tài khoản, bảo mật mật khẩu, hạn chế nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân hoặc bị lợi dụng thông tin liên quan đến BHXH, BHYT.

Theo BHXH TP. Hà Nội, trường hợp đơn vị cung cấp thông tin thiếu chính xác dẫn tới ảnh hưởng quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đơn vị phải chịu trách nhiệm. Do đó, việc rà soát và chuẩn hóa dữ liệu ngay từ khâu cung cấp thông tin có ý nghĩa quan trọng khi các loại giấy tờ bảo hiểm đang từng bước chuyển sang môi trường điện tử.

Đáng chú ý, kể từ ngày 6/10/2026, cơ quan BHXH thực hiện cấp sổ BHXH điện tử khi người tham gia được cấp sổ; cấp lại do thay đổi thông tin; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ; gộp sổ hoặc xác nhận bảo lưu thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết các chế độ theo quy định.

Cùng với việc cấp sổ điện tử, mã số BHXH trên sổ BHXH, thẻ BHYT cũng được cập nhật theo số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân của người tham gia. Đây là bước quan trọng nhằm đồng bộ thông tin, tạo thuận lợi cho việc xác thực và sử dụng dữ liệu trong quá trình thực hiện các thủ tục, hưởng chế độ bảo hiểm.

Sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử thế nào?

Với sổ BHXH điện tử, người tham gia có thể truy cập ứng dụng VNeID mức độ 2, ứng dụng VssID hoặc email để nhận và sử dụng khi giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Việc mở rộng các phương thức tiếp cận giúp người lao động chủ động hơn trong quản lý thông tin, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào sổ giấy trong quá trình thực hiện thủ tục.

Đối với thẻ BHYT điện tử, người tham gia sử dụng để khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và thanh toán chi phí theo phạm vi quyền lợi được hưởng. Việc đưa giấy tờ bảo hiểm lên môi trường điện tử tạo thêm thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế, phù hợp với quá trình số hóa thủ tục đang được ngành BHXH triển khai.

Một vấn đề nhiều người quan tâm là xử lý ra sao nếu chưa được cấp sổ BHXH hoặc thẻ BHYT điện tử. Theo hướng dẫn, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT hoặc đã bảo lưu trước ngày 1/10/2026, song chưa được cấp bản điện tử, chưa cập nhật theo số căn cước hoặc định danh cá nhân, vẫn tiếp tục sử dụng giấy tờ hiện có.

Cụ thể, những trường hợp trên có thể tiếp tục sử dụng sổ BHXH, tờ rời bản giấy và thẻ BHYT cũ để thực hiện giao dịch hồ sơ với cơ quan BHXH. Quy định này giúp bảo đảm quá trình chuyển đổi sang hình thức điện tử diễn ra liên tục, tránh ảnh hưởng tới việc thực hiện thủ tục cũng như quyền lợi BHXH, BHYT của người tham gia.

Song song với việc cấp giấy tờ điện tử, BHXH TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị, cơ quan quản lý đối tượng để điều chỉnh bộ mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Đây là một phần trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý và thực hiện chính sách trên môi trường số.

BHXH TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp mã số doanh nghiệp, mã quan hệ ngân sách đối với đơn vị có quan hệ ngân sách, mã loại hình sản xuất kinh doanh cùng những thông tin liên quan. Dữ liệu sau khi được cập nhật, điều chỉnh thống nhất sẽ tạo nền tảng thuận lợi hơn cho việc quản lý người tham gia và xử lý các giao dịch điện tử.

Việc chuyển dần từ sổ BHXH, thẻ BHYT giấy sang hình thức điện tử diễn ra trong bối cảnh số người tham gia trên địa bàn Hà Nội ở quy mô lớn. Đến hết tháng 9/2026, thành phố có 2,735 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, tương đương 48,28% lực lượng trong độ tuổi lao động; khoảng 153,4 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 3,73%.

Cùng thời điểm, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội đạt khoảng 2,646 triệu người, tương đương 47% lực lượng lao động trong độ tuổi. Với hàng triệu người tham gia, việc chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ thông tin định danh và mở rộng sử dụng giấy tờ điện tử được kỳ vọng giúp giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Từ ngày 6/10, người tham gia cần chú ý kiểm tra thông tin cá nhân, sử dụng email thuộc quyền kiểm soát của mình, cài đặt VssID và bảo đảm thông tin căn cước hoặc định danh cá nhân chính xác. Đây là những bước cần thiết để tiếp cận thuận lợi sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử, đồng thời bảo vệ thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng các dịch vụ bảo hiểm số.