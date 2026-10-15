Hướng dẫn, sử dụng phương tiện an toàn chở nông sản

Cán bộ Phòng CSGT đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông liên quan trực tiếp đến việc quản lý, sử dụng và điều khiển xe máy cày, công nông

Dán phản quang phòng ngừa tai nạn

Những ngày mùa vụ, xe máy cày, xe công nông chở đầy nông sản nối nhau trên các tuyến đường liên thôn, liên xã. Là phương tiện phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản của nhiều gia đình, nhưng khi lưu thông trong điều kiện thiếu ánh sáng, những chiếc xe cồng kềnh, khó nhận diện từ xa có thể trở thành nguy cơ gây tai nạn giao thông. Từ thực tế đó, Công an phường Đông Gia Nghĩa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Cùng với tổ chức hội nghị chuyên đề, lực lượng chức năng trực tiếp trang bị decal phản quang cho các phương tiện của người dân.

Những tấm decal nhỏ được dán ở vị trí dễ quan sát, giúp phương tiện phía sau nhận diện xe từ xa, nhất là khi trời tối, đường thiếu ánh sáng hoặc thời tiết hạn chế tầm nhìn. Việc tăng khả năng nhận diện giúp người tham gia giao thông có thêm thời gian giảm tốc độ, chủ động xử lý tình huống, hạn chế nguy cơ va chạm. Đến nay, hơn 300 phương tiện đã được dán decal phản quang. Đây là việc làm thiết thực, góp phần hình thành thói quen chủ động phòng ngừa tai nạn ngay từ mỗi chuyến xe chở nông sản.

Hướng dẫn và tiến hành dán phản quang trên các phương tiện

Đối với ông Trần Thanh Thiện, người dân phường Đông Gia Nghĩa, việc chiếc xe công nông của gia đình được trang bị thêm miếng dán phản quang mang lại sự yên tâm khi vận chuyển nông sản, nhất là vào những thời điểm tầm nhìn bị hạn chế. Không chỉ hỗ trợ nhận diện phương tiện, lực lượng công an còn trực tiếp nhắc nhở người dân không chở người trên thùng xe, không chở hàng vượt quá tải trọng cho phép và chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Những lưu ý cụ thể, gắn với công việc hằng ngày giúp người dân nhận diện rõ hơn những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn.

Đưa quy định giao thông đến từng chủ phương tiện

Cùng với đó, các hội nghị tuyên truyền chuyên đề được tổ chức nhằm giúp người điều khiển xe máy cày, máy kéo, xe công nông hiểu rõ điều kiện sử dụng phương tiện và những quy định cần chấp hành khi lưu thông.

Tại hội nghị, cán bộ CSGT tập trung phổ biến các quy định liên quan đến người điều khiển, điều kiện phương tiện, giấy tờ cần thiết và những nguy cơ mất an toàn thường gặp. Những tình huống thực tế được đưa ra phân tích, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách phòng tránh. Đáng chú ý, hoạt động tuyên truyền được tổ chức theo hướng tăng cường trao đổi hai chiều. Những thắc mắc về thủ tục, điều kiện lưu thông và cách sử dụng phương tiện được cán bộ chức năng giải đáp trực tiếp. Ban Tổ chức phát hơn 200 tờ rơi, đồng thời tổ chức cho hơn 200 người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Cán bộ Công an phường phát tờ rơi tuyên truyền

Đại úy Võ Văn Thắng, Đội CSGT số 5, Công an tỉnh cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với công an các phường Nam Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa và Bắc Gia Nghĩa tổ chức tuyên truyền đối với người điều khiển xe máy cày, máy kéo và các loại xe tự chế ba bánh, bốn bánh. “Thông qua tuyên truyền, chúng tôi giúp người dân nắm rõ điều kiện của người điều khiển, giấy tờ cần thiết và yêu cầu đối với phương tiện khi tham gia giao thông; đồng thời phối hợp với công an cơ sở dán phản quang, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ tai nạn”, Đại úy Võ Văn Thắng nhấn mạnh.

Cùng với phổ biến pháp luật, Công an phường Đông Gia Nghĩa chú trọng rà soát, thống kê các phương tiện và nắm bắt mục đích sử dụng của từng hộ dân. Thượng tá Nguyễn Đức Tiến - Phó Trưởng Công an phường Đông Gia Nghĩa cho biết, việc triển khai kế hoạch của Công an tỉnh về thống kê xe máy cày, máy kéo, xe công nông và xe tự chế giúp lực lượng chức năng quản lý sát địa bàn, xác định đúng đối tượng cần tuyên truyền, hướng dẫn.

Thời gian tới, lực lượng công an cơ sở tiếp tục tăng cường quản lý, tuyên truyền và triển khai các biện pháp phù hợp với thực tế địa bàn, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa thu hoạch.