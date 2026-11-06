Hướng dẫn sử dụng phần mềm tích hợp thẻ Bảo hiểm Y tế trên VNeID

- Sáng 6/11, tại Nhà khách A1, phường Lương Văn Tri, Sở Y tế tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ông Lý Kim Soi, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đại diện Văn Phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Bao hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và các phường: Lương Văn Tri, Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa.

Các đại biểu dự hội nghị

Phần mềm quản lý tiến độ Sổ sức khỏe điện tử, BHYT và khám sức khỏe được thí điểm tại xã Yên Phúc cho phép cán bộ cơ sở cập nhật trên máy tính hoặc điện thoại tình trạng khám sức khỏe, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử và thẻ BHYT trên VNeID của từng người dân. Từ dữ liệu cập nhật, phần mềm tự động tổng hợp báo cáo theo địa bàn, giúp xã, phường xác định cụ thể những trường hợp cần tiếp tục vận động đi khám hoặc hỗ trợ tích hợp.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Yên Phúc hướng dẫn sử dụng phần mềm

Tại hội nghị, các đại biểu được chia sẻ kinh nghiệm triển khai thí điểm và thao tác trực tiếp trên phần mềm; hướng dẫn cách nhập danh sách người dân, cấp tài khoản và phân quyền theo nhiệm vụ, địa bàn phụ trách. Cán bộ quản trị cấp xã được hướng dẫn đối chiếu danh sách do trạm y tế và cơ quan BHXH cung cấp theo số căn cước để cập nhật hàng loạt. Đối với trưởng thôn, khối phố, nội dung hướng dẫn tập trung vào cách tra cứu, cập nhật tình trạng của từng người dân, lọc và xuất danh sách để đến từng hộ vận động, hỗ trợ. Báo cáo viên cũng hướng dẫn cách trích xuất báo cáo tổng hợp và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình sử dụng.

Các đại biểu dự hội nghị

Qua hội nghị, các xã, phường nắm được quy trình phối hợp giữa chính quyền, trạm y tế, công an và trưởng thôn, khối phố trong rà soát, cập nhật và theo dõi tiến độ, góp phần đẩy nhanh tiến độ tích hợp thẻ BHYT, tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID theo tinh thần Nghị quyết 72 ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.