Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về sinh hoạt tổ đảng

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ký ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 20/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về sinh hoạt tổ đảng.

Đối tượng áp dụng

- Chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên mà điều kiện về địa điểm, phòng họp khó khăn hoặc khoảng cách đi lại không thuận lợi cho việc tổ chức sinh hoạt chi bộ tập trung theo định kỳ.

- Chi bộ có điều kiện sinh hoạt đặc thù là những chi bộ có trên một nửa số đảng viên (trừ đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng, bị đình chỉ sinh hoạt đảng) sinh sống, công tác, lao động, học tập phân tán trên địa bàn rộng, cách xa địa bàn của chi bộ, việc về dự sinh hoạt chi bộ tập trung thường xuyên gặp khó khăn.

Việc lập tổ đảng được thực hiện ở các chi bộ có điều kiện sinh hoạt đặc thù, gồm: cơ quan, tổ chức, đơn vị có trụ sở ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị y tế, kiểm lâm, tàu tuyến quốc tế, công trình biển, hải đảo mà ở đó đảng viên thực hiện nhiệm vụ không thể rời vị trí công tác; những địa phương, đơn vị bị cô lập kéo dài hoặc dịch bệnh phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội; chi bộ thuộc lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ đặc thù, đặc biệt; chi bộ ở nước ngoài.

Nguyên tắc sinh hoạt tổ đảng

1. Thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ. Nội dung, cách thức sinh hoạt tổ đảng được vận dụng phù hợp trên cơ sở các quy định, hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ, bảo đảm thiết thực, đúng nguyên tắc và sự lãnh đạo thống nhất của chi bộ. Tổ đảng không quyết định thay chi bộ những vấn đề thuộc thẩm quyền của chi bộ.

2. Sinh hoạt theo tổ đảng được thực hiện thay cho sinh hoạt toàn thể chi bộ đối với các chi bộ thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Hướng dẫn này và các nội dung được sinh hoạt tại tổ đảng. Chi ủy quyết định thời gian, nội dung sinh hoạt của tổ đảng phù hợp, kể cả sinh hoạt chuyên đề. Trường hợp cần thiết, tổ đảng tổ chức sinh hoạt đột xuất để triển khai nhiệm vụ, nắm tình hình đảng viên, xử lý những vấn đề phát sinh và báo cáo chi ủy. Những nội dung quy định tại khoản 2, mục IV của Hướng dẫn này phải thực hiện tại sinh hoạt toàn thể chi bộ.

3. Tổ đảng thảo luận, thống nhất biện pháp tổ chức thực hiện nghị quyết (kết luận) của chi bộ và nhiệm vụ do chi bộ giao; tổng hợp tình hình, ý kiến của đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ để báo cáo chi ủy, chi bộ; kiến nghị chi ủy, chi bộ xem xét những vấn đề vượt thẩm quyền; không ban hành nghị quyết của tổ đảng, không quyết định về tổ chức, cán bộ, kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật. Tổ đảng bảo đảm việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, biên bản, tài liệu sinh hoạt đảng theo quy định; không để lộ lọt thông tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật của Đảng, Nhà nước.

Các nội dung sinh hoạt tại tổ đảng

Nội dung sinh hoạt tổ đảng thực hiện theo chỉ đạo của chi ủy, gồm các nội dung sau:

1. Thông báo kết quả thực hiện nghị quyết (kết luận) của chi bộ tháng trước. Quán triệt, triển khai nghị quyết (kết luận) của chi bộ và cấp ủy cấp trên.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết (kết luận) và nhiệm vụ chi bộ giao; kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong tổ; nắm tình hình tư tưởng, những vấn đề phát sinh và kiến nghị với chi ủy, chi bộ.

3. Xác định, thảo luận những nội dung trọng tâm, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn và biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đảng. Thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết đối với dự thảo nghị quyết (kết luận) của chi bộ về những nội dung được sinh hoạt tại tổ đảng theo quy trình tại Phụ lục kèm theo Hướng dẫn này.

4. Tổ chức thực hiện, cụ thể hóa việc phân công nhiệm vụ đối với đảng viên theo nghị quyết (kết luận) và nhiệm vụ chi bộ giao.

5. Các nội dung khác theo chỉ đạo của chi ủy và cấp ủy cấp trên. Đối với sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt chuyên đề bám sát vào định hướng chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và chi ủy được quy định tại Chỉ thị số 50 -CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW, ngày 28/10/2025 của Ban Tổ chức Trung ương./.

TOÀN VĂN: Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 20/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về sinh hoạt tổ đảng