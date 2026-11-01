Hướng dẫn rà soát, xây dựng vị trí việc làm đối với người làm việc trong các Hội quần chúng

Theo Dangcongsan.vn, Bộ phận Thường trực hỗ trợ về rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm tiếp nhận phản ánh qua hộp thư tochucdieule@btctw.dcs.vn về việc đề nghị hướng dẫn việc rà soát, xây dựng vị trí việc làm đối với người làm việc trong các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, làm cơ sở để tỉnh triển khai thực hiện (Hiện nay, ở tỉnh Ninh Bình có một số Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được giao biên chế. Tuy nhiên, tỉnh chưa phê duyệt vị trí việc làm đối với các Hội).

Đối với nội dung này, Bộ phận Thường trực trao đổi, bổ sung làm rõ như sau:

Các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được giao biên chế theo Quy định số 183-QĐ/TW thuộc phạm vi bắt buộc rà soát (tổng hợp vào Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH ở địa phương).

Tuy nhiên, khi chưa có Quyết định phê duyệt vị trí việc làm, đề nghị căn cứ Điều lệ Hội và Quyết định của Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để kê khai A1, A2, B1.

Tại C1, C2, vận dụng khung danh mục vị trí việc làm tương đồng (nhóm lãnh đạo chuyên trách theo Điều lệ; nhóm chuyên môn thực hiện nhiệm vụ được giao; nhóm hỗ trợ, phục vụ) và ghi trạng thái 'Đề xuất bổ sung/chưa phê duyệt' làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại C3, D1, D2 áp dụng PP1/PP2, tách rõ người trong biên chế được giao với cộng tác viên/hợp đồng ngoài biên chế./.