Hướng dẫn rà soát nhiệm vụ, vị trí việc làm

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định nông nghiệp xanh là 1 trong 4 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Đây không chỉ là sự lựa chọn về phương thức sản xuất mà còn là định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng: Chuyển từ khai thác tài nguyên và gia tăng sản lượng sang nâng cao giá trị, hiệu quả và sức cạnh tranh. Với đặc điểm sản xuất còn phân tán, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, Quảng Trị cần lựa chọn đúng lợi thế, tổ chức lại sản xuất theo nhu cầu thị trường, phát huy vai trò doanh nghiệp, hợp tác xã và bảo đảm người dân thực sự được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi.