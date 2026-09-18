Hướng dẫn quy trình làm bài thi Văn bằng 2 Công an trên máy tính

Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá trên máy tính để tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có trình độ đại học trở lên (văn bằng 2 Công an). Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 20/9.

Theo định dạng đề thi do Bộ Công an công bố, thí sinh làm bài trong 150 phút, thang điểm 100. Bài thi gồm hai phần: Phần 1 Tự luận nghị luận xã hội (bắt buộc), thời gian tối đa 60 phút, tối đa 30 điểm.

Phần 2: Trắc nghiệm theo mã bài thi CA1, CA2, CA3 hoặc CA4 mà thí sinh đã đăng ký, gồm một trong bốn môn: Toán cao cấp, Kinh tế học vĩ mô, Triết học, Lý luận nhà nước và pháp luật; thời gian tối đa 90 phút, tối đa 70 điểm.

Việc tổ chức thi trên máy tính đặt ra yêu cầu mới đối với thí sinh, không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phải thành thạo các thao tác trên phần mềm thi.

Để hỗ trợ thí sinh, các trường, học viện được giao tổ chức kỳ thi đã có những hướng dẫn với thí sinh tham gia kỳ thi.

Kỳ thi văn bằng 2 Công an năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 20/9.

Theo hướng dẫn của Học viện An ninh nhân dân (ANND) và Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND), quy trình làm bài thi trên máy tính gồm các bước như sau: 1. Chuẩn bị đăng nhập. 2. Kiểm tra trước khi thi. 3. Làm bài Phần 1. 4. Làm bài Phần 2. 5. Nộp bài và ký xác nhận kết quả.

Video hướng dẫn là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp thí sinh chủ động làm quen với quy trình dự thi và thuần thục các thao tác trên phần mềm; qua đó tạo tâm lý vững vàng và sự chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi đánh giá trên máy tính tuyển sinh Văn bằng 2 tuyển mới năm 2026.

Được xây dựng trực quan trên giao diện phần mềm thi thực tế kết hợp thuyết minh chi tiết, video giúp thí sinh dễ dàng nắm vững quy trình dự thi và thao tác thành thạo trên hệ thống.

Học viện ANND và Học viện CSND lưu ý, toàn bộ thông tin thí sinh và đề thi xuất hiện trong video chỉ mang tính chất minh họa. Để đảm bảo tính chủ động và đạt kết quả tốt nhất khi làm bài, thí sinh cần theo dõi kỹ đầy đủ video hướng dẫn trước ngày thi.

Năm 2026, Bộ Công an giao 530 chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 Công an tuyển mới. Công tác tuyển sinh được thực hiện theo hai phương thức, gồm: Phương thức 1 (xét tuyển thẳng đối với thí sinh tốt nghiệp loại Khá trở lên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) và Phương thức 2 (sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an trên máy tính).

Theo thống kê từ các học viện, trường CAND, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển theo Phương thức 2 năm 2026 là hơn 5.100, tăng hơn 1.480 thí sinh so với năm 2025. Trong đó, số thí sinh đăng ký vào Học viện ANND là 1.188 và Học viện CSND là 1.195.