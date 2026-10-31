Hướng dẫn quy trình hoàn thiện vị trí việc làm, phục vụ xây dựng phương án biên chế

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Phụng và Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Bửu Nhân chủ trì hội nghị. Tham dự có các công chức, viên chức chuyên môn thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Phụng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã hướng dẫn chi tiết trình tự 8 bước thực hiện, trong đó có cách làm riêng theo khối, cấp và công việc đặc thù; đồng thời lưu ý việc kiểm chứng, quản lý dữ liệu.

Đồng chí Phạm Hoàng Em, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ), hướng dẫn quy trình thực hiện kê khai thông tin vào hệ thống.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ yêu cầu, ngay sau khi hướng dẫn được ban hành, các đảng uỷ trực thuộc và các đầu mối quản lý biên chế triển khai ngay việc hướng dẫn, kế thừa dữ liệu sẵn có, tổ chức kê khai và tiến hành kiểm thử tại một số đơn vị điểm. Việc triển khai phải diễn ra đồng thời, không chờ kiểm thử toàn hệ thống mới thực hiện rộng rãi.

Công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm được tiến hành đồng bộ với sơ kết hơn 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Quá trình này giúp đánh giá toàn diện tác động của việc sắp xếp bộ máy, phân định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền đến khối lượng công việc, yêu cầu năng lực và nhu cầu bố trí nhân lực thực tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị hướng dẫn.

Để phục vụ công tác rà soát, các cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ; danh mục nhiệm vụ, vị trí việc làm, bản mô tả, khung năng lực; số liệu về sản phẩm, thời gian xử lý công việc, nhân lực, biên chế; thay đổi do phân cấp, chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hoá.

Theo đó, các đơn vị hoàn thành rà soát, kê khai, kiểm tra, xác nhận và gửi bộ dữ liệu ban đầu và trước ngày 10/11/2026; hoàn thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong năm 2026.

Từ năm 2027, tiếp tục chuẩn hoá danh mục, mã định danh, bản mô tả công việc, khung năng lực, phương pháp và định mức; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện Cổng thông tin quản lý vị trí việc làm để các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật định kỳ hoặc khi có thay đổi, theo thẩm quyền./.