6 bước tra cứu bữa ăn bán trú trên iHanoi

Để sử dụng HanoiCheck, phụ huynh thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại.

Bước 2: Chọn mục Tiện ích, sau đó vào Giáo dục và chọn HanoiCheck.

Bước 3: Chọn vai trò Phụ huynh và đăng nhập tài khoản.

Bước 4: Truy cập mục Thực đơn, chọn ngày cần xem và nhấn Chi tiết để tra cứu các món ăn.

Hà Nội hướng dẫn phụ huynh tra cứu bữa ăn bán trú qua iHanoi. Ảnh minh họa

Bước 5: Kiểm tra hình ảnh suất ăn, định lượng khẩu phần và thông tin nguồn gốc thực phẩm nếu nhà trường đã cập nhật dữ liệu.

Bước 6: Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, phụ huynh chọn mục Phản ánh, mô tả sự việc, đính kèm hình ảnh minh chứng nếu có và gửi thông tin.

Trong trường hợp chưa có tài khoản hoặc không tìm thấy dữ liệu cần tra cứu, phụ huynh có thể liên hệ nhà trường để được hỗ trợ.

Tăng tính minh bạch trong bữa ăn học đường

Việc ứng dụng công nghệ để công khai dữ liệu bữa ăn bán trú được kỳ vọng góp phần tăng cường tính minh bạch trong tổ chức bữa ăn học đường, đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà trường và các đơn vị cung cấp suất ăn.

Khi có thêm thông tin về thực đơn, nguyên liệu và khẩu phần ăn, phụ huynh có điều kiện theo dõi sát hơn chất lượng bữa ăn của học sinh. Kênh phản ánh trực tuyến cũng giúp thông tin về những vấn đề phát sinh được gửi đến đơn vị liên quan để xem xét, xử lý.

Tuy nhiên, khả năng tra cứu hình ảnh, thông tin nguồn gốc thực phẩm và định lượng khẩu phần phụ thuộc vào dữ liệu được cập nhật trên hệ thống. Vì vậy, nhà trường cần thực hiện công khai thông tin đầy đủ, kịp thời để công cụ phát huy hiệu quả.

HanoiCheck được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa gia đình và nhà trường trong giám sát bữa ăn bán trú, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh và bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.