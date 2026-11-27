Cho vay 2 triệu đồng, nhiều lần đòi nợ nhưng không được, Huỳnh Nhật Hào đã đưa người vay đến khu vực biên giới, dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hào đã lấy đi số tiền 450.000 đồng trong ví của nạn nhân.