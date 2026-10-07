Hướng dẫn phân cấp thẩm quyền trong xử lý tài sản sở hữu toàn dân

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 157/2026//TT-BQP Quy định phân cấp thẩm quyền trong xác lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.

Đối tượng áp dụng phân cấp thẩm quyền trong xử lý tài sản sở hữu toàn dân

1. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý được giao chủ trì quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

3. Cơ quan được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với tài sản công.

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

1. Thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 111/2021/TT-BQP ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 104/2026/TT-BQP ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là vật chứng vụ án do cơ quan điều tra, Viện kiểm sát ra quyết định tịch thu theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP như sau:

a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; phê duyệt phương án xử lý tài sản theo hình thức giao, điều chuyển giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

b) Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản đối với các trường họp không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này.

3. Thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thông qua Bộ Quốc phòng quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP như sau:

a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định quy định tại Điều 6 Thông tư này là cơ quan, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản.

b) Trường hợp không phải làm thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP thì thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được áp dụng theo thẩm quyền quỵết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với từng loại tài sản quy định tại Điều 6 Thông tư này./.

TOÀN VĂN: Thông tư 157/2026//TT-BQP Quy định phân cấp thẩm quyền trong xác lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng