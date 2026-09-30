Hướng dẫn nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị tại Hà Nội

Thực hiện Công văn số 3779/BHXH-TCKT ngày 24/9/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Kho bạc Nhà nước, để tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức kinh tế-xã hội, các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước (gọi chung là đơn vị sử dụng lao động) được tự động cập nhật vào hệ thống, liên thông số liệu giữa các phần mềm chính xác và kịp thời, ngày 29/9, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có Công văn số 6689/TB-BHXH về việc quy định cấu trúc nội dung nộp tiền dành cho các đơn vị sử dụng lao động do Văn phòng Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý.

Theo đó, khi các đơn vị sử dụng lao động nộp tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào tài khoản thu của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội mở tại Kho bạc Nhà nước sẽ ghi rõ nội dung nộp tiền tại mục “Nội dung thanh toán chung” trên chứng từ chuyển tiền gửi Kho bạc Nhà nước (Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước/ Ủy nhiệm chi) theo cấu trúc quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội như sau:

+BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+dong BHXH thang X

Trong đó, Mã đơn vị: là mã số quản lý của đơn vị nộp tiền; Mã cơ quan BHXH: 00100 (là mã cơ quan Văn phòng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nơi nhận tiền thu chế độ đối với các đơn vị đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội).

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn Thủ đô, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (chưa bao gồm lực lượng vũ trang và người đang bảo lưu) đạt hơn 2,7 triệu người, tăng 435.400 người so với cùng kỳ năm 2025, đạt 100,78% kế hoạch, chiếm 48,28% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (chưa bao gồm số người đang bảo lưu) đạt 153.400 người, đạt 90,91% kế hoạch, chiếm 3,73% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia bảo hiểm y tế (chưa bao gồm lực lượng vũ trang và các trường hợp tham gia bảo hiểm y tế dưới 3 tháng, đang bảo lưu) ước đạt hơn 8,6 triệu người, đạt 99,08% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,48% dân số.