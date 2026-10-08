Hướng dẫn nộp hồ sơ tham gia Chương trình Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ II năm 2026
Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026 tiếp tục được triển khai trên phạm vi toàn quốc, nhằm tôn vinh, biểu dương các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, xanh - sạch - đẹp, vì sức khỏe cộng đồng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về thời gian, hình thức và hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/huong-dan-nop-ho-so-tham-gia-chuong-trinh-bang-xep-hang-khach-san-tieu-bieu-khong-thuoc-la-lan-thu-ii-nam-2026-272612.html