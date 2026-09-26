Hướng dẫn người lớn tuổi nhận lương hưu qua VNeID

Giao diện Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Đây là quy định mới tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội có thêm cách nhận tiền qua VNeID, giúp chủ động hơn trong việc nhận và quản lý khoản tiền được hưởng. Người lớn tuổi có thể tự thực hiện hoặc nhờ người thân hỗ trợ đăng ký.

Giao diện tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Ảnh chụp màn hình

Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên VNeID, cho phép người dân tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận lương hưu, các khoản hỗ trợ và những khoản chi trả an sinh xã hội khác. Đây không phải tài khoản ngân hàng mới.

VNeID là nền tảng định danh, còn tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động mà người dân đã tích hợp.Để sử dụng phương thức này, người hưởng cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và một tài khoản nhận tiền chính chủ. Thông tin tài khoản phải phù hợp với dữ liệu định danh điện tử.

Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, người dân có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID theo các bước:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn “An sinh xã hội”.

Bước 2: Chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”, sau đó nhập thông tin tài khoản nhận tiền theo yêu cầu của hệ thống.

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID để tiếp tục.

Bước 4: Kiểm tra thông tin cá nhân, xác nhận đã đọc mục đích chia sẻ thông tin và chọn “Tiếp tục”.

Người dùng kiểm tra, nhập thông tin và xác nhận trên ứng dụng VNeID

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin rồi chọn “Gửi thông tin”. Hệ thống sẽ thông báo khi yêu cầu đăng ký được tiếp nhận thành công.

Người lớn tuổi chưa quen thao tác trên điện thoại có thể nhờ người thân hỗ trợ. Tuy nhiên, cần tự kiểm tra kỹ thông tin tài khoản nhận tiền trước khi xác nhận. Đặc biệt, người dân không cung cấp mật khẩu VNeID, mã xác thực hoặc thông tin bảo mật tài khoản cho người khác. Khi nhờ người thân hỗ trợ, nên trực tiếp thực hiện hoặc theo dõi các bước liên quan đến thông tin tài khoản và mã xác thực.

Việc bổ sung phương thức chi trả qua VNeID nhằm tạo thêm lựa chọn để người dân chủ động nhận và quản lý các khoản an sinh xã hội, đồng thời tăng tính minh bạch trong quá trình chi trả.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, việc nhận lương hưu, trợ cấp qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID là phương thức chi trả mới, không phải yêu cầu bắt buộc đối với tất cả người đang hưởng chế độ. Trường hợp chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, người hưởng vẫn được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo các phương thức chi trả hiện hành. Do đó, người cao tuổi chưa quen sử dụng VNeID không cần lo lắng về việc bị dừng hoặc mất quyền hưởng lương hưu, trợ cấp chỉ vì chưa tích hợp tài khoản.