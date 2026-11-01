Hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó với triều cường
Triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo tiếp tục dâng cao, trong khi mưa dông có khả năng gia tăng trên diện rộng tại Nam Bộ, làm tăng nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/huong-dan-nguoi-dan-cac-bien-phap-ung-pho-voi-trieu-cuong-463393.html