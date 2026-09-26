Hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC đặc thù lĩnh vực đất đai

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định quan trọng nhằm tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai.

Xuất phát từ yêu cầu triển khai các quy định, quy trình mới sau khi tái cấu trúc, việc tiếp nhận, xử lý, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ TTHC được đặt ra phải bảo đảm thống nhất, thông suốt, đúng quy định, phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Đào Ngọc Đức phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Hướng dẫn phương án tái cấu trúc 54 TTHC đặc thù lĩnh vực đất đai; Triển khai, hướng dẫn một số quy định của Chính phủ về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia; Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai trên môi trường điện tử; Quy trình giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai sau khi chuyển liên thông sang phần mềm VNPT iLIS.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hướng dẫn một số quy định của Chính phủ về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nội dung tập huấn bám sát thực tiễn, liên quan trực tiếp đến cán bộ thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị.

Đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Viễn thông Thanh Hóa trực tiếp hướng dẫn thao tác trên hệ thống, bảo đảm việc thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Đại diện Văn phòng Đăng ký Đất đai triển khai chuyên đề: Hướng dẫn phương án tái cấu trúc 54 TTHC đặc thù lĩnh vực đất đai.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tình huống phát sinh, nhất là trong phối hợp giải quyết hồ sơ và luân chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính.

Đại diện Viễn thông Thanh Hóa hướng dẫn quy trình giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai sau khi chuyển liên thông sang phần mềm VNPT iLIS.

Kết luận hội nghị, đại diện Sở NN&MT đề nghị UBND các xã, phường và bộ phận trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thực hiện đúng quy trình đã được hướng dẫn; bảo đảm tiếp nhận, kiểm tra, số hóa, cập nhật và luân chuyển hồ sơ trên hệ thống đầy đủ, kịp thời.

Cơ quan đăng ký đất đai thực hiện thống nhất quy trình nghiệp vụ trên hệ thống, kiểm tra chặt chẽ thông tin trước khi chuyển hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ trong suốt quá trình giải quyết, nhất là với hồ sơ phát sinh nghĩa vụ tài chính.

Đại diện Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hướng dẫn thao tác trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận, xử lý và chuyển kết quả nghĩa vụ tài chính theo quy trình điện tử, bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời để cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan quản lý đất đai có cơ sở tiếp tục giải quyết hồ sơ.

Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống tiếp tục rà soát, khắc phục lỗi kỹ thuật phát sinh, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Hệ thống VNPT iLIS được thông suốt.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần phản ánh cụ thể, kịp thời để giải quyết, không để hồ sơ tồn đọng do chưa rõ trách nhiệm hoặc chưa thống nhất phương thức xử lý.