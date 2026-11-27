Hội nghị có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh và khoảng 60 đại biểu đến từ 3 xã: Cái Nước, Châu Thới và Vĩnh Lợi. Đây là những địa phương được xác định dự kiến hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2026.

Theo chương trình, nội dung tập huấn tập trung vào triển khai các quy định mới về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; hướng dẫn thực hiện phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm và các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách. Đây là những nội dung quan trọng, giúp cán bộ cơ sở nắm rõ quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu được đại diện các sở, ngành liên quan triển khai những quy định mới về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; hướng dẫn các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, tiếp cận pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn và những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Hội nghị cũng triển khai các chuyên đề về khoa học công nghệ, chuyển đổi số; tiếp cận pháp luật, an ninh, giảm nghèo và an sinh xã hội, cùng những nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Bên cạnh đó, các báo cáo viên hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở cũng được đưa ra trao đổi, giải đáp trực tiếp tại hội nghị.

Đại biểu các xã Cái Nước, Châu Thới và Vĩnh Lợi tham dự hội nghị tập huấn.

Việc tổ chức tập huấn có ý nghĩa thiết thực đối với các địa phương đang tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2026. Bởi quá trình thực hiện không chỉ đòi hỏi sự chủ động trong huy động nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng mà còn yêu cầu cán bộ cơ sở nắm vững các quy định, tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận. Đặc biệt, công tác rà soát, thu thập và hoàn thiện hồ sơ minh chứng cần được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và phù hợp với yêu cầu đặt ra.

Với sự hướng dẫn trực tiếp của các sở, ngành chuyên môn, hội nghị góp phần giúp 3 địa phương Cái Nước, Châu Thới và Vĩnh Lợi chủ động hơn trong tổ chức thực hiện, rà soát các tiêu chí còn thiếu, xác định nhiệm vụ cần tập trung và xây dựng lộ trình hoàn thành phù hợp. Qua đó, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng xây dựng NTM, bảo đảm việc thực hiện các tiêu chí đi vào thực chất, gắn với điều kiện và yêu cầu phát triển của từng địa phương.

Hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Cái Nước.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 31 xã đạt từ 1-3 tiêu chí nông thôn mới, 20 xã đạt từ 4-7 tiêu chí và 4 xã đạt từ 8-10 tiêu chí. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, trong đó tập trung vào 3 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2026.

Dự kiến đến cuối năm, toàn tỉnh có 3/55 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 5,5%. Hiện các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ minh chứng, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận vào cuối tháng 12/2026.