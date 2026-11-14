Hướng dẫn mua bán, sử dụng ma túy trên TikTok, 1 người bị bắt

Ngày 14-11, Công an TPHCM cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phát hiện tài khoản TikTok có tên “A Tý tiktok” đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Tấn Phúc là người thực hiện các video trên. Phúc quay video hướng dẫn những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy rồi đăng tải lên mạng xã hội để thu hút lượt xem.

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Phúc để điều tra. Ảnh: CATP

Theo Công an TPHCM, việc sử dụng mạng xã hội để phổ biến nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy tiềm ẩn nhiều hệ lụy, nhất là đối với thanh thiếu niên. Những nội dung này có thể khiến người tiếp nhận nhận thức sai lệch, xem nhẹ tác hại của ma túy và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Phúc sở hữu kênh "A Tý tiktok" hướng dẫn cách mua bán, sử dụng ma túy. Ảnh: CATP

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không theo dõi, chia sẻ, phát tán hoặc làm theo những nội dung hướng dẫn hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên mạng xã hội. Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm hoặc video có dấu hiệu tuyên truyền, lôi kéo, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để kiểm tra, xử lý.