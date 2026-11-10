Hướng dẫn mới nhất về thuế TNCN, lệ phí trước bạ đối với chuyển nhượng bất động sản

Công văn dẫn chiếu hệ thống văn bản pháp luật làm căn cứ thực hiện các quy định mới, gồm Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2026/QH16), Nghị định số 253/2026/NĐ-CP và Thông tư số 87/2026/TT-BTC; Nghị định số 10/2022/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định số 175/2025/NĐ-CP) và Thông tư số 13/2022/TT-BTC (được sửa đổi bởi Thông tư số 67/2025/TT-BTC). Đối với chính sách giảm lệ phí trước bạ theo chương trình phát triển công dân số, việc thực hiện căn cứ Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP và Thông tư số 117/2026/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Bên cạnh đó, các quy định về quản lý thuế được thực hiện theo Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và Thông tư số 89/2026/TT-BTC.

(Ảnh minh họa)

Để tạo thuận lợi cho cơ quan thuế và người nộp thuế trong quá trình tra cứu, đối chiếu, Cục Thuế ban hành kèm Công văn Phụ lục tổng hợp các quy định liên quan. Tuy nhiên, Phụ lục này chỉ có tính chất hỗ trợ, không thay thế các văn bản quy phạm pháp luật.

Cục Thuế lưu ý công chức quản lý thuế khi giải quyết hồ sơ phải căn cứ vào quy định có hiệu lực tại từng thời điểm cụ thể. Các quy định mới sửa đổi, bổ sung không áp dụng hồi tố đối với kỳ tính thuế, hành vi hoặc sự kiện phát sinh trước thời điểm văn bản có hiệu lực.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt nội dung Công văn đến công chức thuế trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ, kiểm tra người nộp thuế; đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời và thống nhất về nghĩa vụ tài chính đất đai đến người nộp thuế.

Việc trao đổi, liên thông dữ liệu điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai tiếp tục được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6663/CT-TCCB ngày 9/9/2026 của Cục Thuế. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo Cục Thuế để được hướng dẫn, giải quyết.

Chi tiết phần Phụ lục hướng dẫn thuế TNCN, lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng bất động sản xem tại đây.