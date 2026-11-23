Trình tự thực hiện và các chỉ tiêu bắt buộc trên Mẫu số 06/ĐN-PSĐT

Theo khoản 1 Điều 15 Thông tư số 91/2026/TT-BTC, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh phải gửi đơn đề nghị theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT ban hành kèm Phụ lục III của Thông tư. Sau khi hoàn thiện đơn đề nghị, người nộp thuế truy cập Hệ thống thông tin quản lý thuế để lập hóa đơn điện tử và thực hiện nộp đầy đủ số thuế hoặc khoản phát sinh phải nộp tương ứng với loại hóa đơn đề nghị cấp nếu có. Trường hợp thuộc diện không phải khai, nộp thuế theo quy định thì thực hiện theo quy định tương ứng.

Đi đôi với việc lập hóa đơn, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thực hiện khai hồ sơ thuế theo pháp luật về quản lý thuế. Cơ quan thuế thực hiện cấp mã hóa đơn điện tử sau khi người đề nghị hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế hoặc khoản phát sinh phải nộp nếu có. Việc lập hóa đơn, kê khai và hoàn thành nghĩa vụ tài chính là các bước bắt buộc trong toàn bộ quy trình đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.

Mẫu số 06/ĐN-PSĐT được sử dụng cho các trường hợp đề nghị cấp mới, điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn, đòi hỏi người đề nghị kê khai đầy đủ các chỉ tiêu theo từng tình huống cụ thể. Ở phần thông tin chung, hồ sơ phải thể hiện rõ tên tổ chức hoặc cá nhân, mã số thuế hoặc mã số quan hệ ngân sách nếu có, địa chỉ liên hệ, thư điện tử và số điện thoại. Mẫu đơn cũng yêu cầu khai báo thông tin về quyết định thành lập tổ chức nếu có, người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cùng số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu và mã hồ sơ nếu có.

Đối với hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, người đề nghị phải kê khai thông tin về doanh thu phát sinh. Trường hợp đang bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, người nộp thuế cần kê khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng gồm tên tài khoản, số tài khoản và nơi mở tài khoản. Riêng trường hợp đề nghị cấp hóa đơn để điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn đã lập, hồ sơ phải cung cấp thông tin hóa đơn bị điều chỉnh hoặc thay thế, nội dung điều chỉnh hoặc thay thế và thông tin về số thuế liên quan. Cuối mẫu đơn, tổ chức và cá nhân phải cam kết nội dung kê khai là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. Cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn nếu thông tin kê khai sai hoặc không đầy đủ.

Phân định cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ theo từng nhóm đối tượng

Một nội dung đáng chú ý tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 91/2026/TT-BTC là quy định cụ thể cơ quan thuế có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo từng nhóm đối tượng và địa điểm kinh doanh. Đối với tổ chức và doanh nghiệp, hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định, hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở. Trong đó, trụ sở được xác định theo địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hoặc trên tờ khai đăng ký thuế đối với cá nhân kinh doanh. Quy định này cũng áp dụng cho trường hợp kinh doanh thương mại điện tử có nhiều địa điểm kinh doanh, cửa hàng hoạt động trong cùng tỉnh, thành phố hoặc tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định, hồ sơ đề nghị được nộp tại cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cư trú. Nơi cư trú được xác định theo nơi ở hiện tại, nơi tạm trú hoặc nơi thường trú.

Việc phân định rõ cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ theo từng nhóm đối tượng tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình làm thủ tục, hạn chế tình trạng nộp sai địa điểm dẫn đến phải bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ. Thông qua các quy định tại Thông tư số 91/2026/TT-BTC, thủ tục cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh đã được xác định rõ ràng về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và trách nhiệm của người nộp thuế. Tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh cần chủ động xác định đúng trường hợp áp dụng, kê khai đầy đủ thông tin và hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định để được cơ quan thuế cấp mã hóa đơn kịp thời.