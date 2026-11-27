Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho người dân xã Đức Phú. Ảnh: H.HOÀNG

Dự chương trình có lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đoàn viên, giáo viên và người dân địa phương.

Cán bộ Cảnh sát giao thông phổ biến quy định về trật tự, an toàn giao thông, phân tích các lỗi vi phạm dễ gây tai nạn và cách phòng tránh; tổ chức hỏi đáp, quét mã QR kiểm tra kiến thức và hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VNeTraffic.

Ở phần thực hành, người dân được hướng dẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên sa hình và xử lý tình huống giao thông giả định, giúp rèn kỹ năng quan sát, nhận diện nguy cơ và ứng phó các tình huống thường gặp khi đi đường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trao quà cho các gia đình khó khăn ở xã Đức Phú. Ảnh: H.HOÀNG

Dịp này, ban tổ chức trao 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị đồng hành gồm Phòng khám Hồng Phúc trao tặng 200 mũ bảo hiểm; Công ty Quốc Tiến hỗ trợ thay nhớt miễn phí cho 300 lượt người dân tại chương trình và tặng thêm 150 phiếu thay nhớt miễn phí tại cửa hàng.