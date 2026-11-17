Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: NAM PHONG)

Cùng dự và trình bày tham luận tại hội thảo có các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành; đại diện cơ quan quản lý nhà nước… về hạch toán vốn tự nhiên.

Đây là một dự án thành phần trong khuôn khổ Dự án “Lồng ghép đánh giá và hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển vào kế hoạch phát triển của Việt Nam nhằm hướng tới nền kinh tế biển xanh bền vững trong một số lĩnh vực”. Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP); Viện Chiến lược chính sách Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các chuyên gia, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng các nội dung hướng dẫn kỹ thuật phục vụ công tác triển khai hạch toán vốn tự nhiên tại Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: NAM PHONG)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ nhấn mạnh: Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cấp thiết, việc nhận diện, đánh giá và phản ánh đầy đủ giá trị của tài nguyên thiên nhiên và các hệ sinh thái có ý nghĩa quan trọng đối với công tác hoạch định chính sách, lập kế hoạch phát triển và ra quyết định. Tăng trưởng kinh tế không chỉ cần được xem xét thông qua các chỉ tiêu kinh tế truyền thống mà còn cần tính đến sự thay đổi về quy mô, chất lượng của vốn tự nhiên cũng như lợi ích và các hệ sinh thái mang lại cho nền kinh tế và đời sống xã hội.

Hạch toán vốn tự nhiên là một cách tiếp cận có hệ thống nhằm tổ chức thông tin về tài sản tự nhiên, tình trạng của các hệ sinh thái và các dịch vụ hệ sinh thái; qua đó tạo cơ sở để kết nối thông tin môi trường với thông tin kinh tế-xã hội. Việc áp dụng phương pháp này có thể hỗ trợ các cơ quan quản lý nhận diện rõ hơn mối quan hệ giữa hoạt động phát triển và môi trường, đánh giá các xu hướng biến động của tài nguyên, đồng thời cung cấp thêm bằng chứng phục vụ xây dựng và lựa chọn chính sách.

Trên thế giới, khung Hạch toán kinh tế-môi trường của Liên hợp quốc, đặc biệt là khung Hạch toán hệ sinh thái (SEEA-EA), cùng với các sáng kiến và kinh nghiệm về hạch toán tài khoản đại dương, đã và đang được nhiều quốc gia nghiên cứu, áp dụng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc xây dựng và vận hành các tài khoản cần có phương pháp luận rõ ràng, phạm vi hệ thống chỉ tiêu phù hợp, nguồn số liệu có chất lượng, cũng như trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Chuyên gia Kim Thị Thúy Ngọc trình bày tại hội thảo. (Ảnh: NAM PHONG)

Đối với Việt Nam, việc nghiên cứu, từng bước áp dụng hạch toán vốn tự nhiên có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh đất nước đang thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có tính liên ngành, đòi hỏi kiến thức chuyên môn về kinh tế, môi trường, thống kê, tài nguyên và hệ sinh thái; đồng thời cần có sự thống nhất về phương pháp, quy trình thu thập và xử lý số liệu, cũng như trách nhiệm phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan liên quan.

Chuyên gia Nguyễn Mậu Dũng trình bày nội dung tại hội thảo. (Ảnh: NAM PHONG)

Các đại biểu tham dự hội thảo đã được nghe các chuyên gia của Viện Chiến lược chính sách Nông nghiệp và Môi trường trình bày tổng quan khung Hạch toán hệ sinh thái và khung Hạch toán tài khoản đại dương, bao gồm: khái niệm, cấu trúc, các loại tài khoản; một số kinh nghiệm quốc tế và khu vực trong xây dựng, áp dụng tài khoản đại dương, như: Na Uy, Australia, Hà Lan, một số quốc gia Đông Nam Á… và gợi ý bài học cho Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận, hướng dẫn, giải đáp, giới thiệu về khung phương pháp luận; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, nội dung chi tiết các tài khoản thành phần của hướng dẫn kỹ thuật về hạch toán vốn tự nhiên.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng thảo luận làm rõ 2 mục tiêu. Một là: Rà soát phương pháp luận hạch toán vốn tự nhiên trên thế giới, bao gồm khái niệm cấu trúc và các loại tài khoản trong khung Hạch toán hệ sinh thái và khung Hạch toán tài khoản đại dương; trao đổi kinh nghiệm, phương pháp của một số quốc gia đã triển khai để rút ra bài học cho Việt Nam. Hai là, giới thiệu và tham vấn để hoàn thiện tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật hạch toán vốn tự nhiên tại Việt Nam trước khi trình ban hành.