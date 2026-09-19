Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh, giáo viên Trường THPT Chuyên Sơn La.

Tại chương trình, các em học sinh được tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy định về độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy, xe máy điện; các hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông trình chiếu các dữ liệu tai nạn giao thông, xử lý vi phạm và hình ảnh, video clip các vụ tai nạn giao thông, phân tích nguyên nhân, hậu quả các vụ việc tai nạn giao thông điển hình nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông cho các em học sinh.

Học sinh tham gia thực hành lái xe gắn máy an toàn trên sa hình.

Công an phường Chiềng Sinh phát mã QR cho học sinh quét và tham gia trả lời câu hỏi, khảo sát về kiến thức an toàn giao thông.

Tại chương trình, các em học sinh còn được tham gia thực hành lái xe gắn máy an toàn trên sa hình, tập trung vào bốn kỹ năng lái xe cơ bản gồm: Đi qua hình số 8, đi qua vạch đường thẳng, đi qua đường có vạch cản và đi qua đường gồ ghề. Thông qua nội dung thực hành, học sinh được rèn luyện phản xạ, hình thành kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, nâng cao khả năng xử lý tình huống nguy hiểm trong điều kiện giao thông thực tế.