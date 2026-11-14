Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại xã Đình Phong

Cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện giao thông.

Buổi tuyên truyền phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện, cách nhận diện và phòng tránh những tình huống nguy hiểm thường gặp khi tham gia giao thông. Đồng thời, phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Thông qua hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để người dân chủ động xử lý các tình huống phát sinh, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh, có trách nhiệm, góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn.