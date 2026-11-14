Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại xã Đình Phong
Thực hiện chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, Công an xã Đình Phong phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông Trùng Khánh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 199 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn xã Đình Phong.
Buổi tuyên truyền phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện, cách nhận diện và phòng tránh những tình huống nguy hiểm thường gặp khi tham gia giao thông. Đồng thời, phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.
Thông qua hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để người dân chủ động xử lý các tình huống phát sinh, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh, có trách nhiệm, góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/huong-dan-ky-nang-lai-xe-an-toan-tai-xa-dinh-phong-3194407.html