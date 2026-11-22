Người dân được hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện giao thông.

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và kiến thức, kỹ năng cần thiết để điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn; trình chiếu phóng sự về các vụ tai nạn giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Bên cạnh đó, người tham gia được phát tờ rơi tuyên truyền, tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về an toàn giao thông.

Đặc biệt, đại diện HEAD MOTOR Cao Bằng hướng dẫn người dân cách lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, kiểm tra phương tiện trước khi tham gia giao thông, trang bị kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; đồng thời tổ chức thực hành lái xe an toàn.

Nhân dịp này, Công an xã Bạch Đằng tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.