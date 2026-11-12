Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ cơ sở và người dân xã Lập Thạch

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ hướng dẫn cách tham gia giao thông đúng luật, đảm bảo an toàn.

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn từ đầu năm đến nay, phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn. Bên cạnh đó, người dân được hướng dẫn cách nhận biết hệ thống biển báo giao thông, đặc biệt là một số biển báo cần chú ý trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Lập Thạch.

Các đại biểu tham dự chương trình

Người dân còn được theo dõi các video ghi lại những tình huống, hành vi vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn trên thực tế. Từ những hình ảnh trực quan này, cán bộ cảnh sát giao thông phân tích nguyên nhân, chỉ ra các nguy cơ mất an toàn và đưa ra cảnh báo, giúp người dân nâng cao ý thức phòng tránh khi tham gia giao thông.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Lập Thạch hướng dẫn người dân lái xe an toàn tại sa hình mô phỏng.

Điểm nhấn của chương trình là phần hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy trên sa hình. Người dân được trực tiếp hướng dẫn các thao tác điều khiển phương tiện, cách xử lý tình huống và thực hành kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Qua đó nâng cao khả năng quan sát, làm chủ tốc độ, xử lý linh hoạt các tình huống có thể xảy ra khi lưu thông trên đường.

Người dân thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Thông qua chương trình, Phòng Cảnh sát giao thông mong muốn trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.