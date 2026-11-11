Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 347 học sinh tại Than Uyên

Tại chương trình, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phổ biến các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trực tiếp phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, chuyển hướng không quan sát hoặc vi phạm nồng độ cồn...

Lực lượng công an hướng dẫn học viên cách lái xe an toàn.

Bên cạnh đó, các học viên được bồi dưỡng, hướng dẫn các kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cơ bản theo chương trình chuẩn hóa; thực hành xử lý các tình huống giao thông thực tế thông qua sa hình rút gọn như: kỹ năng quan sát, chuyển hướng an toàn, phanh khẩn cấp, nhận diện và phòng tránh điểm mù của xe tải lớn, cũng như cách điều khiển phương tiện an toàn trong điều kiện đường đèo dốc, cua khuất.

Học viên trung tâm ký cam kết thực hiện lái xe an toàn.

Cũng tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và toàn thể học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Thông qua chương trình nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của lứa tuổi học sinh, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong các cơ sở giáo dục, góp phần phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông từ gốc trên địa bàn toàn tỉnh.