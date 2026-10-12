Hướng dẫn khảo sát sự hài lòng của người dân về môi trường sống

Dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường và trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bảo vệ môi trường ngày càng gắn bó thiết thực với chất lượng cuộc sống và sức khỏe của mỗi người dân, gia đình và cộng đồng dân cư. Ngày 10/7/2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-MTTQ-BTT, triển khai Đề án số 01/ĐA-MTTW ngày 25/5/2026 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Tại các xã, phường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đã tham mưu cấp ủy thành lập ban chỉ đạo phong trào, đồng thời phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường tại địa phương.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, khảo sát sự hài lòng của người dân về môi trường là một trong những kênh quan trọng để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến Nhân dân và đánh giá thực chất hơn kết quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Chuyên viên Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn chi tiết việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tạo mẫu khảo sát.

Tại hội nghị, cán bộ cơ sở được hướng dẫn tạo mẫu khảo sát trên Google Forms, cách thức triển khai, đối tượng, phạm vi và số lượng người tham gia. Kết quả khảo sát sẽ phục vụ công tác giám sát, góp phần nâng cao chất lượng vận động Nhân dân.

Cuộc khảo sát dự kiến được thực hiện tại 99 xã, phường, với khoảng 18.000 người tham gia. Nội dung tập trung vào các tiêu chí về môi trường không khí, nước mặt, đất, tiếng ồn, độ rung, thu gom rác thải và hệ thống cây xanh.

Nội dung khảo sát tập trung vào các tiêu chí về môi trường không khí, nước mặt, đất, tiếng ồn, độ rung, thu gom rác thải và hệ thống cây xanh.

Sau hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường sẽ triển khai khảo sát từ ngày 19 đến hết ngày 26/10/2026. Ban công tác mặt trận có trách nhiệm lựa chọn người tham gia bảo đảm tính đại diện, cân đối giữa các thôn, tổ dân phố và bao quát các tầng lớp nhân dân.

Kết quả khảo sát được tổng hợp, gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trước ngày 30/10/2026.