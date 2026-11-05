Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Theo Thuế Hà Nội, tài liệu tập trung làm rõ các nội dung trọng tâm như: đối tượng kê khai thuế, phương pháp tính thuế, kỳ kê khai, hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ và những lưu ý trong quá trình thực hiện. Qua đó, giúp người nộp thuế hiểu rõ nghĩa vụ thuế, chủ động thực hiện kê khai, hạn chế sai sót và bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật Thuế GTGT.

Đối tượng áp dụng gồm: Các tổ chức được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và pháp luật chuyên ngành khác. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư; các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

Doanh nghiệp chế xuất thực hiện các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh; nhóm người kinh doanh độc lập. Tổ chức, cá nhân khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; tổ chức là nhà quản lý nền tảng số nước ngoài thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp nước ngoài; tổ chức kinh doanh tại Việt Nam áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là phương pháp khấu trừ thuế mua dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thông qua kênh thương mại điện tử hoặc các nền tảng số thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp nước ngoài.

Tổ chức quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử, tổ chức quản lý nền tảng số có chức năng thanh toán.

Thuế Hà Nội khẳng định luôn đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế, góp phần tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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