Hướng dẫn kê khai biểu B2 khi không có dữ liệu trước chuyển đổi số hoặc chưa lượng hóa được mức tác động

Bộ phận Thường trực hỗ trợ về rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm tiếp nhận phản ánh qua hộp thư tochucdieule@btctw.dcs.vn về việc đề nghị hướng dẫn kê khai, điền biểu mẫu B2 khi không có dữ liệu trước chuyển đổi số hoặc chưa lượng hóa được mức tác động; cho phép ghi rõ “chưa đủ cơ sở định lượng”, thuyết minh nhiệm vụ phát sinh và thực hiện xác minh tiếp, không buộc các đơn vị tự ước tính phần tăng, giảm giờ làm việc.

Đối với nội dung này, Bộ phận Thường trực trao đổi, bổ sung làm rõ như sau:

Đánh giá tác động chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền, tự chủ, xã hội hóa tại B2 phải dựa vào thay đổi thực tế của công việc hoặc công đoạn chính, có căn cứ đo trước–sau hoặc hồ sơ chứng minh việc không còn thực hiện, chuyển giao. Hướng dẫn Bộ Nội vụ yêu cầu xác định những công đoạn đã hoặc sẽ thay đổi do số hóa, thuê dịch vụ, đặt hàng, tự chủ, xã hội hóa để kê khai B2; đồng thời phân biệt việc đã phát sinh, đo được với việc mới là khả năng hoặc kế hoạch.

Theo đó, Biểu B2 chỉ kê khai khi tác động đã thực tế phát sinh và có căn cứ. Chưa xác định được tác động thì để trống B2; khi đó nhu cầu giờ lấy nguyên theo B1. Không có dữ liệu trước chuyển đổi số: cột L chọn “Đã đo sau thay đổi (không trừ)”. B1 kê thời gian thực tế hiện nay, không cần số liệu trước chuyển đổi.