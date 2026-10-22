Hướng dẫn học sinh kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng

Đại úy Đặng Đức Kiên, phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phổ biến các nội dung của chiến dịch.

Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác phòng, chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Chiến dịch nằm trong khuôn khổ sáng kiến "Không một mình" do Liên minh Niềm tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cùng sự đồng hành của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các tập đoàn công nghệ lớn như TikTok, Meta, Google…

Học sinh giao lưu tại lễ phát động chiến dịch.

Tại Lạng Sơn, chiến dịch sẽ được triển khai xuyên suốt năm học 2026-2027 với nhiều hoạt động truyền thông, hội thảo, diễn đàn và tập huấn về an toàn số, nhận diện tin giả, ứng xử văn minh và kỹ năng phòng ngừa trên không gian mạng; đồng thời triển khai chương trình “Đại sứ an toàn số học đường”, duy trì phong trào 5 phút cùng em từ đó xây dựng hệ sinh thái học đường an toàn, thân thiện và minh bạch trên không gian mạng. Chiến dịch "Không một mình" là hoạt động quan trọng trong công tác phòng ngừa, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng trong môi trường học đường.

Tại lễ phát động, các học sinh được Đại úy Đặng Đức Kiên, Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Lạng Sơn) phổ biến về nhận diện và phòng, chống tội phạm bắt cóc trực tuyến thông qua những tình huống thực tế, thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, giả mạo thông tin học sinh, phụ huynh, giáo viên nhằm chiếm đoạt tài sản. Học sinh được hướng dẫn các kỹ năng tự bảo vệ mình và bạn bè trên không gian mạng.

Học sinh giao lưu tại lễ phát động chiến dịch.

Phần giao lưu giữa cán bộ Công an với các học sinh, theo dõi trailer, đoạn clip... giúp các em nâng cao nhận thức; khi có các cuộc trò chuyện trên mạng khiến các em lo sợ, bị đe dọa, các em có thể tìm đến cha mẹ, thầy cô, người thân hoặc người có trách nhiệm để được hỗ trợ. Các bậc phụ huynh, thầy cô và những người đồng hành cần dành thời gian để lắng nghe những điều các em đang trải qua trên không gian mạng để kịp thời giúp đỡ và bảo vệ an toàn cho các em.

Thông qua chương trình, học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh cần chủ động học tập, chia sẻ thông tin tích cực, nói không với tin giả, với những hành vi thiếu văn minh; tôn trọng người khác, bảo vệ chính mình và cộng đồng. Mỗi cú nhấp chuột cần là một hành động văn minh, mỗi lượt chia sẻ cần là một thông điệp tích cực và mỗi học sinh cần là một "người bạn an toàn" trên không gian mạng học đường.

Các đại biểu và học sinh tham dự lễ phát động chiến dịch.