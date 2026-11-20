Đối tượng thụ hưởng và điều kiện loại trừ khi giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị định số 398/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/10/2026, chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng trong năm 2026 và năm 2027 đối với nhóm có ngưỡng doanh thu dưới 10 tỷ đồng mỗi năm. Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 43/2026/QH16 có phát sinh thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về nguyên tắc tính toán, mức giảm 30% được áp dụng trên toàn bộ thu nhập tính thuế theo năm, không phân biệt phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong trường hợp đơn vị đang hưởng ưu đãi khác, mức giảm 30% sẽ được tính trên số thuế còn phải nộp sau khi đã trừ phần ưu đãi. Về thủ tục tạm nộp, doanh nghiệp có dự kiến doanh thu không quá 10 tỷ đồng sẽ tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp quý. Nếu doanh thu thực tế trong kỳ vượt 10 tỷ đồng, doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định.

Chính sách cũng quy định rõ trường hợp không được hưởng ưu đãi đối với tổ chức hình thành từ hoạt động chia, tách. Cụ thể, ưu đãi giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng nếu doanh nghiệp hình thành do chia, tách sau ngày Nghị quyết số 43/2026/QH16 có hiệu lực mà tổng doanh thu của năm 2026 hoặc năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia, tách trên 10 tỷ đồng. Theo đó, tổng doanh thu hằng năm của doanh nghiệp sau chia, tách được xác định là tổng cộng doanh thu của tất cả các doanh nghiệp được hình thành từ quá trình chia, tách doanh nghiệp ban đầu trong kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027.

Cách xác định doanh thu năm và quy tắc xử lý trường hợp đặc thù

Để xác định điều kiện áp dụng chính sách, tổng doanh thu năm bao gồm doanh thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu, cộng với doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác. Đối với doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh, tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh thể hiện trên báo cáo tài chính tổng hợp năm.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 hoặc có kết quả sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán làm tăng hoặc giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, việc điều chỉnh được thực hiện theo hai hướng. Nếu phát sinh tăng, số thuế tăng thêm được giảm 30% khi đáp ứng đủ điều kiện. Nếu phát sinh giảm, thực hiện điều chỉnh giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm và xử lý số tiền thuế nộp thừa nếu có.

Đối với các trường hợp đặc thù, quy định áp dụng cho kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế năm cuối cùng của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể hoặc phá sản. Khi thời gian của kỳ tính thuế này ngắn hơn 3 tháng và doanh nghiệp được cộng vào kỳ tính thuế năm 2026 hoặc năm 2027 để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, việc xác định doanh thu và số thuế được giảm sẽ áp dụng đối với 12 tháng của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027.