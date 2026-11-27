Ngày 27/11, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức cuộc họp tham vấn, góp ý dự thảo tài liệu hướng dẫn tuân thủ Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) chung cho ba ngành hàng cà phê, cao su, gỗ và hướng dẫn riêng đối với ngành cà phê Việt Nam.

Làm rõ trách nhiệm trong chuỗi cung ứng

Theo TS. Nguyễn Vinh Quang, đại diện nhóm tư vấn biên soạn, tài liệu được xây dựng nhằm cụ thể hóa các yêu cầu của EUDR, phù hợp với bối cảnh pháp lý và điều kiện sản xuất tại Việt Nam. Qua đó, giúp các chủ thể trong chuỗi cung ứng nhận diện đúng trách nhiệm, chuẩn bị hồ sơ và cung cấp thông tin cho đối tác EU.

Đến cuối tháng 10/2026, Việt Nam có khoảng 400.000 ha cà phê đã có dữ liệu gắn với tọa độ địa lý vùng trồng, chiếm trên 50% diện tích cà phê cả nước.

Đối tượng áp dụng hướng dẫn không chỉ là doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu mà còn bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia sản xuất, thu mua, sơ chế, chế biến và cung ứng nguyên liệu. Đặc biệt, tài liệu chú trọng các nhà sản xuất, nhà cung cấp không trực tiếp xuất khẩu sang thị trường EU nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Đây là tài liệu hướng dẫn tự nguyện, không phải văn bản quy phạm pháp luật.

Theo dự thảo, EUDR đặt ra ba yêu cầu cốt lõi: sản phẩm không gây mất rừng và suy thoái rừng; được sản xuất hợp pháp tại quốc gia sản xuất; thực hiện thẩm định chuỗi cung ứng và nộp Tuyên bố thẩm định (DDS). Trong đó, sản phẩm đưa vào thị trường EU phải chứng minh không có nguồn gốc từ diện tích đất bị mất rừng sau ngày 31/12/2020, bất kể việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là hợp pháp hay bất hợp pháp. Yêu cầu không gây suy thoái rừng chỉ áp dụng đối với ngành gỗ, không áp dụng với cà phê và cao su.

Để đáp ứng yêu cầu truy xuất, các chủ thể phải thu thập tọa độ địa lý của diện tích sản xuất. Với lô đất từ 4 ha trở xuống, cần cung cấp một điểm tọa độ; lô đất trên 4 ha phải có nhiều điểm tọa độ để xác định ranh giới theo dạng đa giác. Dữ liệu được đối chiếu với bản đồ hiện trạng rừng năm 2020, ảnh viễn thám, ảnh vệ tinh và các nguồn thông tin đáng tin cậy.

Đối với cà phê, tọa độ phải phản ánh đúng diện tích thực tế trồng cà phê, không mặc nhiên lấy toàn bộ diện tích thửa đất. Chẳng hạn, thửa đất rộng 5 ha nhưng chỉ có 1-3 ha trồng cà phê thì dữ liệu phải xác định đúng diện tích sản xuất. Với mô hình xen canh, nếu cà phê vẫn là cây trồng chiếm ưu thế thì cần tính đến toàn bộ diện tích sản xuất cà phê, bao gồm cả phần diện tích có cây trồng xen.

Bên cạnh nguồn gốc đất, yêu cầu sản xuất hợp pháp còn liên quan đến việc tuân thủ quy định của quốc gia sản xuất về sử dụng đất, bảo vệ môi trường, quyền của bên thứ ba, lao động, nhân quyền, thuế, chống tham nhũng, thương mại và hải quan.

Một nội dung quan trọng được dự thảo làm rõ là trách nhiệm giữa nhà nhập khẩu EU và nhà cung cấp Việt Nam. Theo đó, nhà nhập khẩu EU (operator) chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện thẩm định và nộp DDS. Doanh nghiệp Việt Nam không trực tiếp lập, nộp tuyên bố này nhưng phải chuẩn bị, cung cấp thông tin, hồ sơ, bằng chứng về nguồn gốc sản phẩm và phối hợp xác minh, giải trình khi đối tác yêu cầu.

Việc nhà nhập khẩu EU chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền không đồng nghĩa nhà cung cấp Việt Nam được miễn yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Hồ sơ, dữ liệu cần cung cấp vẫn được xác định theo quy định và hợp đồng, thỏa thuận giữa các bên.

Vẫn còn điểm nghẽn về dữ liệu

Với ngành cà phê, dự thảo hướng dẫn riêng đi sâu vào trách nhiệm của sáu nhóm chủ thể trong chuỗi cung ứng, gồm: chủ vườn, đại lý trung gian, cơ sở sơ chế, doanh nghiệp chế biến sâu, doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu.

Việc xác định trách nhiệm căn cứ vào chức năng thực tế, không chỉ dựa trên tên gọi hay loại hình tổ chức. Chẳng hạn, hợp tác xã thực hiện thu mua được xếp vào nhóm đại lý trung gian; nếu thực hiện sơ chế hoặc chế biến sâu thì phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với hoạt động đó.

Ở khâu sản xuất, chủ vườn cần chuẩn bị thông tin định danh, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp, tọa độ và diện tích trồng, loài cây, sản lượng, thời gian thu hoạch và thông tin giao dịch. Đây là dữ liệu đầu vào để các mắt xích phía sau thực hiện truy xuất.

Đối với đại lý thu mua, yêu cầu đáng chú ý là quản lý được nguồn hàng đầu vào, thông tin bên mua, bên bán và khả năng truy xuất ngược về lô sản xuất ban đầu. Các cơ sở sơ chế, chế biến phải thiết lập khả năng liên kết dữ liệu giữa nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, tránh trộn lẫn nguồn hàng không đáp ứng yêu cầu EUDR. Doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu cũng phải lưu giữ hồ sơ giao dịch, chứng từ hải quan, vận đơn và thông tin về nguồn gốc nguyên liệu.

Nhóm biên soạn khuyến nghị doanh nghiệp chế biến, nhập khẩu và xuất khẩu lưu trữ tối thiểu 5 năm đối với thông tin phục vụ giao dịch và truy xuất theo đơn hàng, nhằm chủ động cung cấp khi cần xác minh, giải trình. Thực tế triển khai cho thấy, yêu cầu này đang tạo áp lực không nhỏ đối với doanh nghiệp, nhất là những đơn vị có mạng lưới thu mua phân tán, liên quan đến hàng nghìn hộ nông dân.

Trước đó, tại Tọa đàm “EUDR bước vào giai đoạn thực thi: Từ truy xuất nguồn gốc đến quản trị dữ liệu chuỗi cung ứng cho hàng Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Hoài, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết, đến cuối tháng 10/2026, khoảng 400.000 ha cà phê đã có dữ liệu gắn với tọa độ địa lý vùng trồng, chiếm trên 50% diện tích cà phê cả nước. Tuy nhiên, thách thức hiện nay không chỉ là mở rộng diện tích thu thập thông tin mà còn là làm sạch, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện cấu trúc dữ liệu, hướng tới đồng bộ thông tin từ doanh nghiệp, địa phương lên hệ thống chung. Nền tảng cơ sở dữ liệu EUDR và truy xuất nguồn gốc đã cơ bản hoàn thành, qua đánh giá an toàn thông tin và kiểm thử, đang thực hiện các bước để công bố vận hành chính thức.

Dù vậy, việc tích hợp dữ liệu từ các nền tảng hiện có còn khó khăn do khác biệt về cấu trúc, nội dung. Việt Nam cũng chưa có nền tảng số quốc gia liên thông giữa các lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và trồng trọt. Cùng với hoàn thiện hệ thống trong nước, Bộ tiếp tục trao đổi với Ủy ban châu Âu về việc công nhận dữ liệu, bằng chứng chứng minh tính hợp pháp và cơ chế phối hợp xác minh.

Một vướng mắc khác là hồ sơ pháp lý vùng nguyên liệu. Một số diện tích cà phê đã canh tác ổn định trước ngày 31/12/2020 nhưng chưa đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp. Có diện tích từng thuộc quy hoạch ba loại rừng, sau đó được đưa ra khỏi quy hoạch nhưng hồ sơ đất đai chưa được chỉnh lý đồng bộ. Cơ quan quản lý khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng bản đồ trực tuyến WebGIS do Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm công bố để rà soát vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, cảnh báo chồng lấn trên bản đồ không đồng nghĩa với kết luận vi phạm. Việc xác minh cần căn cứ hồ sơ đất đai và tình trạng sản xuất thực tế, kể cả các trường hợp trồng xen canh, nông lâm kết hợp.

EUDR có hai mốc áp dụng được đề cập là ngày 30/12/2026 và 30/6/2027, tùy nhóm doanh nghiệp. Vì vậy, các nhà cung cấp Việt Nam cần chủ động chuẩn bị từ sớm, căn cứ kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của khách hàng EU, thay vì chờ đến thời điểm quy định có hiệu lực mới triển khai.