Hướng dẫn đổi tài khoản nhận lương hưu trên VNeID

Để thay đổi tài khoản hưởng lưu hưu trên VNeID cá nhân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng VNeID

Người dùng cần kiểm tra và cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất trên điện thoại.

Sau đó, đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản định danh điện tử đã được cấp để thực hiện thay đổi thông tin.

Bước 2: Truy cập mục “An sinh xã hội”

Tại giao diện chính của ứng dụng VNeID, chọn mục “An sinh xã hội”, sau đó tiếp tục chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”.

Trong quá trình thực hiện, hệ thống có thể yêu cầu người dùng xác thực lại thông tin bằng mã PIN, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt nhằm bảo đảm an toàn cho tài khoản.

Bước 3: Thay đổi thông tin tài khoản nhận lương hưu

Tại mục “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”, chọn chức năng “Thay đổi tài khoản hưởng ASXH”.

Ứng dụng sẽ hiển thị danh sách các ngân hàng được hỗ trợ. Người dùng lựa chọn ngân hàng muốn đăng ký nhận tiền và nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, gồm:

- Họ và tên;

- Số tài khoản ngân hàng;

- Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân;

- Ngày sinh.

Sau khi kiểm tra lại thông tin đã nhập, người dùng thực hiện xác nhận đồng ý chia sẻ dữ liệu và nhấn “Tiếp tục” để gửi yêu cầu.

Hệ thống VNeID sẽ thực hiện xác thực thông tin với ngân hàng nhằm bảo đảm tài khoản đăng ký thuộc đúng người hưởng.

Bước 4: Hoàn tất việc thay đổi và chờ phê duyệt

Sau khi gửi yêu cầu thành công, người dùng sẽ nhận được thông báo xác nhận trên ứng dụng VNeID.

Thông tin tài khoản mới sẽ được kiểm tra, phê duyệt theo quy trình của hệ thống. Sau khi hoàn tất cập nhật, lương hưu và các khoản hưởng an sinh xã hội có thể được chuyển vào tài khoản ngân hàng mới đã đăng ký.