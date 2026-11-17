Theo Thuế Cần Thơ, trong bối cảnh hoạt động nhập khẩu, kinh doanh linh kiện điện tử ngày càng phát triển, việc chấp hành đúng các quy định pháp luật về thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Theo đó, Thuế Cần Thơ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và kinh doanh linh kiện điện tử; đồng thời khuyến nghị người nộp thuế chủ động rà soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện kê khai trung thực, chính xác, đầy đủ các khoản thuế phát sinh theo đúng quy định pháp luật.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế ở khâu nhập khẩu theo quy định, bao gồm thuế nhập khẩu, thuế GTGT và các loại thuế khác (nếu thuộc đối tượng chịu thuế). Việc khai báo hải quan phải bảo đảm chính xác về tên hàng, mã số hàng hóa, xuất xứ, trị giá tính thuế, số lượng và các thông tin có liên quan; không khai sai, khai thiếu hoặc lợi dụng chính sách ưu đãi thuế để làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ việc lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; ghi nhận chính xác doanh thu, giá vốn, chi phí và các khoản thu nhập phát sinh. Đối với hoạt động mua bán linh kiện điện tử, cần bảo đảm hàng hóa có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, chứng minh được nguồn gốc và tính hợp pháp của giao dịch.

Đồng thời, thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các nghĩa vụ thuế khác theo đúng quy định; bảo đảm số liệu kê khai phù hợp với hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán và tình hình hoạt động thực tế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thường xuyên đối chiếu số liệu nhập khẩu với hàng tồn kho, doanh thu bán hàng, hóa đơn đầu ra, đầu vào và chứng từ thanh toán; kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót trong quá trình kê khai thuế.

Đặc biệt, cần lưu ý các giao dịch mua bán hàng hóa không có đầy đủ chứng từ hợp pháp, kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào không đủ điều kiện, ghi nhận chi phí không đúng thực tế hoặc kê khai doanh thu không đầy đủ. Trường hợp phát hiện sai sót, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh và nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định.

Thuế Cần Thơ đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh linh kiện điện tử chủ động nghiên cứu, cập nhật các chính sách pháp luật thuế; tăng cường kiểm soát nội bộ, nâng cao trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật và bộ phận kế toán trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Việc kê khai trung thực, chính xác, đầy đủ và nộp thuế đúng thời hạn không chỉ là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch.