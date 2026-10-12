Hướng dẫn doanh nghiệp ngành gỗ thực thi các quy chuẩn xuất khẩu vào EU

Tiến sĩ Trương Tất Đơ, chuyên gia của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ về những quy định của EU về bảo vệ rừng. Ảnh: Vương Thế

Tại buổi tập huấn, các học viên, doanh nghiệp được chuyên gia chia sẻ về những yêu cầu chính của Quy định chống mất rừng của EU (EUDR), gồm chứng minh sản phẩm không gây mất rừng sau ngày 31-12-2020, bảo đảm tính hợp pháp của quá trình sản xuất và cung cấp dữ liệu truy xuất nguồn gốc. Theo đó, doanh nghiệp cần xác định tọa độ địa lý của các lô sản xuất, kiểm tra hiện trạng đất thông qua dữ liệu bản đồ vệ tinh và đối chiếu với bản đồ ranh giới rừng năm 2020. Đồng thời, hồ sơ phải có thông tin về người sản xuất, loại cây trồng, thời gian thu hoạch, sản lượng, giấy tờ sử dụng đất hợp pháp và chứng từ mua bán qua từng khâu trong chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Công Ấn, Giám đốc Công ty CP Eco Technology 2A (phường Trấn Biên) chia sẻ về các giải pháp kiểm tra dữ liệu vệ tinh về vùng nguyên liệu. Ảnh: Vương Thế

Việc kiểm tra dữ liệu vệ tinh giúp doanh nghiệp nhận diện những khu vực có khả năng sai lệch về hiện trạng rừng, từ đó chủ động rà soát vùng nguyên liệu và bổ sung thông tin cần thiết. Đây là khâu quan trọng nhằm hạn chế rủi ro khi chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo yêu cầu của EU.

Lớp tập huấn cũng đề cập vai trò của cơ sở dữ liệu vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc trong quản lý nguyên liệu từ khâu sản xuất, thu mua đến chế biến và xuất khẩu. Bên cạnh yêu cầu không gây mất rừng, doanh nghiệp cần bảo đảm nguyên liệu tuân thủ pháp luật Việt Nam về đất đai, môi trường, lao động, thuế và các quy định liên quan.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Vương Thế

Thông qua chương trình, Dowa hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp chủ động rà soát chuỗi cung ứng, chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ đáp ứng yêu cầu EUDR. Qua đó, doanh nghiệp ngành gỗ trên địa bàn Đồng Nai nâng cao khả năng tiếp cận thị trường EU và các quốc gia khác, đồng thời thúc đẩy minh bạch nguồn gốc nguyên liệu và phát triển sản xuất bền vững.