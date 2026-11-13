Hướng dẫn doanh nghiệp bán hàng đa kênh quản lý doanh thu và hóa đơn điện tử

Rà soát thông tin đăng ký và kê khai doanh thu đồng nhất

Việc kinh doanh đồng thời tại cửa hàng truyền thống website ứng dụng và các sàn thương mại điện tử đặt ra yêu cầu khắt khe về quản lý thống nhất doanh thu và hồ sơ giao dịch. Cơ quan thuế lưu ý các doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát thông tin đăng ký thuế và các điểm kinh doanh bao gồm tên mã số thuế và địa chỉ cơ sở. Doanh nghiệp phải bảo đảm thông tin trên hóa đơn phù hợp với hồ sơ đăng ký và thực tế giao dịch đồng thời lập danh sách chi tiết các kênh bán hàng tài khoản gian hàng trực tuyến ứng dụng và phương thức nhận thanh toán.

Về công tác hạch toán cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ doanh thu từ toàn bộ hệ thống phân phối. Các đơn vị cần tổng hợp doanh thu từ cửa hàng vật lý và các kênh trực tuyến theo dõi sát sao theo từng hoạt động để xác định chính xác nghĩa vụ tài chính. Việc phát triển nhiều kênh bán hàng không làm thay đổi trách nhiệm kê khai đầy đủ và trung thực của người nộp thuế đối với ngân sách nhà nước.

Lập hóa đơn điện tử chuẩn xác và lưu trữ chứng từ minh bạch

Đối với nghiệp vụ lập hóa đơn điện tử doanh nghiệp phải xác định đúng loại hóa đơn thời điểm lập và nội dung theo từng giao dịch cụ thể. Đáng chú ý cơ quan thuế nhấn mạnh đơn vị không được lấy ngày sàn thương mại điện tử chuyển tiền hoặc ngày đối soát làm thời điểm lập hóa đơn. Khi phát sinh các trường hợp hàng hóa bị hủy đổi trả hoặc hoàn tiền doanh nghiệp phải tiến hành xử lý hóa đơn theo đúng quy định pháp luật.

Công tác lưu giữ hồ sơ và đối chiếu chứng từ cũng cần được thực hiện thường xuyên. Doanh nghiệp phải bảo quản an toàn các loại hóa đơn tờ khai hợp đồng dữ liệu đơn hàng bảng đối soát chứng từ thanh toán và hồ sơ giao hàng. Việc định kỳ đối chiếu doanh thu khoản thanh toán và thông tin từ nền tảng giúp phát hiện sai sót để thực hiện khai bổ sung kịp thời. Cơ quan thuế khuyến nghị doanh nghiệp chủ động tự kiểm tra và tham chiếu các quy định tại Thông tư số 90 năm 2026 Nghị định số 254 năm 2026 và Thông tư số 91 năm 2026 để hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ thuế.