Hướng dẫn định giá thiệt hại phục vụ điều tra vụ hủy hoại rừng tại Đam Rông 1

Hiện trường vụ hủy hoại rừng tại lô 5, khoảnh 3, Tiểu khu 211, xã Đam Rông 1

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc hướng dẫn được thực hiện trên cơ sở đề nghị của UBND xã Đam Rông 1 tại Công văn số 2095/UBND-KT ngày 4/11/2026, liên quan đến công tác định giá tài sản và xác định trữ lượng rừng tại lô 5, khoảnh 3, Tiểu khu 211.

Về công tác định giá tài sản, Sở cho biết việc thu thập thông tin giá và lựa chọn phương pháp định giá phục vụ tố tụng hình sự phải tuân thủ Nghị định số 250/2025/NĐ-CP ngày 22/9/2025 của Chính phủ. Căn cứ vào loại tài sản, đặc điểm tài sản, thông tin khảo sát và điều kiện thực tế, Hội đồng định giá tài sản lựa chọn phương pháp phù hợp theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 23 của Nghị định này.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, việc xác định giá trị thiệt hại về lâm sản và giá trị môi trường rừng được thực hiện theo quy định chuyên ngành tại Thông tư số 31/2026/TT-BNNMT ngày 15/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong đó, giá trị lâm sản bị thiệt hại được xác định trên cơ sở khối lượng lâm sản bị thiệt hại của khu rừng, thông qua hồ sơ quản lý rừng và kết quả điều tra thực địa, theo quy định tại Điều 7 của Thông tư.

Trường hợp không thu thập được thông tin giá tại địa bàn và thời điểm định giá, Hội đồng định giá phải lập biên bản, lưu lại kết quả khảo sát, văn bản đề nghị cung cấp thông tin và kết quả phản hồi. Đồng thời, mở rộng phạm vi tìm kiếm thông tin về thời gian, địa bàn và nguồn cung cấp theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 250/2025/NĐ-CP.

Hội đồng cũng có thể xem xét đề nghị thuê doanh nghiệp thẩm định giá hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn tư vấn theo quy định. Nếu chưa đủ căn cứ để định giá, Hội đồng phải nêu rõ những nội dung còn thiếu và đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng bổ sung.

Đối với việc trưng cầu giám định tư pháp về trữ lượng rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết nội dung này không thuộc các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định theo Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuy nhiên, khi xét thấy cần thiết phải giám định để phục vụ điều tra, việc trưng cầu thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng. Đối với vụ án “Hủy hoại rừng” với diện tích 9.772 m² xảy ra tại Tiểu khu 211, địa giới hành chính xã Đam Rông, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý, điều tra. Vì vậy, thẩm quyền trưng cầu giám định các nội dung liên quan thuộc cơ quan này, không thuộc Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Đam Rông 1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, trường hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị giới thiệu cá nhân thực hiện giám định tư pháp, Sở sẽ khẩn trương lựa chọn, giới thiệu người có chuyên môn theo đúng quy định.

Việc hướng dẫn nhằm làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan liên quan trong quá trình định giá tài sản và giám định chuyên môn, góp phần bảo đảm việc thu thập chứng cứ, xác định giá trị thiệt hại và xử lý vụ việc hủy hoại rừng tại Tiểu khu 211 đúng quy định pháp luật./.