Hướng dẫn điều kiện giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Chính sách giảm thuế áp dụng trong hai năm 2026 và 2027, với các quy định cụ thể về đối tượng thụ hưởng, cách xác định doanh thu và thủ tục kê khai đối với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cá nhân và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Theo Nghị định, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh, được giảm 30% số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Mức giảm được tính trên số thuế TNCN phải nộp phát sinh từ toàn bộ thu nhập hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế. Cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu không vượt ngưỡng 10 tỷ đồng thực hiện kê khai giảm thuế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định, nộp cùng hồ sơ khai thuế theo quy định.

Trường hợp tổng doanh thu thực tế trong năm vượt 10 tỷ đồng, cá nhân không còn thuộc diện được giảm thuế và phải nộp bổ sung số thuế đã được giảm. Việc kê khai điều chỉnh thực hiện theo Mẫu số 03. Số thuế phải nộp bổ sung trong trường hợp này không tính tiền chậm nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh doanh thu lũy kế vượt 10 tỷ đồng.

Đối với thuế TNDN, mức giảm 30% áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh và doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Doanh thu làm căn cứ xác định điều kiện giảm thuế bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Doanh nghiệp dự kiến doanh thu không quá 10 tỷ đồng được tự xác định số thuế giảm khi tạm nộp thuế TNDN hằng quý. Nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng này, doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế theo quy định.

Đáng chú ý, trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định pháp luật, mức giảm 30% được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ các khoản ưu đãi.

Nghị định số 398/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/10/2026 và áp dụng đối với kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.