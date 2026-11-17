Ngày Văn hoá Việt Nam

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham dự chương trình, Ban tổ chức triển khai hình thức đăng ký nhận vé mời trực tuyến. Thời gian mở cổng đăng ký bắt đầu từ 19h ngày 18/11/2026.

Người dân sử dụng điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet, truy cập địa chỉ https://hungyen.dangkyve.com/, sau đó chọn mục “Đăng ký nhận vé”. Tại biểu mẫu, người đăng ký cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin gồm số căn cước công dân (CCCD) 12 chữ số, họ và tên bằng tiếng Việt có dấu theo giấy tờ tùy thân và khu vực sinh sống. Mỗi CCCD được đăng ký và nhận một vé mời.

Thời gian mở cổng đăng ký vé xem chương trình nghệ thuật “Hưng Yên - Tinh hoa đất Việt” bắt đầu từ 19h ngày 18/11/2026. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên

Sau khi kiểm tra thông tin, người dân xác nhận đồng ý với điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật thông tin cá nhân, hoàn tất bước xác minh bảo mật (nếu có) và nhấn “Đăng ký ngay”.

Khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận kèm mã QR. Người dân cần chụp ảnh màn hình hoặc lưu mã QR trên điện thoại để sử dụng khi đổi vé cứng.

Thời gian đổi vé cứng dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11/2026, từ 8h30 đến 17h hằng ngày. Địa điểm đổi vé sẽ được Ban tổ chức thông báo cụ thể.

Khi đến nhận vé, người dân phải xuất trình mã QR đăng ký thành công cùng CCCD bản cứng hoặc tài khoản VNeID chính chủ để kiểm tra, đối chiếu thông tin. Ban tổ chức không chấp nhận hình ảnh CCCD, hình ảnh VNeID thay thế giấy tờ hợp lệ hoặc tài khoản VNeID không chính chủ.

Trường hợp nhờ người khác đến đổi vé hộ, người được ủy quyền phải mang theo CCCD bản cứng của người đã thực hiện đăng ký. Ban tổ chức cũng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi đăng ký, đồng thời lưu giữ và không chia sẻ mã QR cho người khác nhằm tránh tình trạng nhầm lẫn hoặc sử dụng trùng mã.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hưng Yên - Tinh hoa đất Việt” dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 23/11/2026 tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Đây là hoạt động văn hóa hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc và con người Hưng Yên đến đông đảo nhân dân, du khách.