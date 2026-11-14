Hướng dẫn đăng ký vé tham dự "Muôn sắc Việt Nam"

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với chủ đề "Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp". Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt về văn hóa Việt Nam, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Với sự hội tụ của những giọng ca huyền thoại cùng dàn nghệ sĩ đương đại được đông đảo công chúng mến mộ, chương trình sẽ đưa khán giả bước vào hành trình âm nhạc giàu cảm xúc, kết nối các thế hệ bằng những giai điệu thân thuộc và tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam.